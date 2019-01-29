豪華年菜不用花大錢　15秒教你家裡年菜華麗大變身

▲農曆春節要到了，每年闔家團圓的時刻，親友齊聚一堂最期待滿桌子的佳餚，4家五星級主廚用15秒教大家做年菜料理。（圖／取自Pexels）



生活中心／台北報導

農曆春節要到了，每年闔家團圓的時刻，親友齊聚一堂最期待滿桌子的佳餚，香噴噴的家常料理，紅燒黃魚、燒酒雞、滷蹄膀等色香味俱全的三珍海味，大人小孩聞到香味一定猛趴飯菜，但偶爾也要端出不一樣的菜色，創造嚐鮮樂趣！慶祝新年，多點變化宴客，還能留下珍貴回憶。台北4家五星級飯店主廚就要來教教大家，用小技巧讓餐桌上的平凡無奇的年菜，一躍變成豪華尊貴的高級年菜。

飯店年菜在家也能動手料理，4家五星級主廚精湛的拿手絕活濃縮成15秒精華！《ETtoday新聞雲》整理他們的江湖秘訣，讓主婦、新手媳婦農曆年能大秀廚藝，讓全部的親朋好友驚呼連連。





▲飯店年菜在家也能動手料理，4家五星級主廚精湛的拿手絕活濃縮成15秒精華。

祕訣一：不論什麼菜都能搭配的「紅花綠葉迎新春雕花」

台北的老字號品牌—神旺飯店，傳統年菜少不了經典花俏的配菜，紅綠亮眼的蔬果就是最好的裝飾食材，準備小蕃茄、小黃瓜，三個簡易小步驟就可以做好擺盤，先蕃茄剖半，從二旁向內斜切至中間，然後把小黃瓜單邊1/3切長條狀，橫切5～7刀不要切斷，第8刀再將其切斷，最後把蕃茄排成花，小黃瓜切片斜壓至於兩側就大功告成啦！

▲神旺大飯店15秒小技巧教學影片

祕訣二：普通的魚都能升級成五福年菜的「五福臨門紅燒魚」

愛吃海產、魚類的民眾，這道可要好好學起來！逢年過節的口袋殺手鐧，君鴻國際酒店主打的「五福臨門紅燒魚」色香味俱全，將洋蔥、青椒、木耳、竹筍、紅椒五色料切絲備用，放入熱水川燙，最後把多準備的紅椒中間切片挖空，插入開花的青蔥，配料處理完善後，撒在事先準備好的糖醋醬汁煎魚，並擺入蔥花點綴。









▲君鴻酒店15秒小技巧教學影片

祕訣三：海味滿滿！百搭提味的「花開富貴獻吉祥雕花」

萬豪酒店準備的是新手媳婦最好上手的年菜！中卷大人小孩都無法抵擋，滿滿海味的Ｑ嫩超彈牙。先用45度角斜劃出數道菱形的紋路，然後把中卷切塊放置滾水中川燙開花，新鮮原味加點蒜蓉醬吃就十分對味，是農曆春節最好的下酒菜。

▲萬豪酒店15秒小技巧教學影片

秘訣四：15秒的神奇水果花 驚艷親友的健康甜點

吃完大魚大肉，難免覺得腸胃有點撐！這時候來點酸酸甜甜的飯後水果就太完美，長榮鳳凰用15秒教你切出水果花，只要把奇異果剖成兩半，沿著外觀切成曲線三角紋路，再把外皮稍微撥開一半就完成囉！

每一道年菜是主廚多年來的精心研發，反覆試做好幾次才練出的私房料理，第一次下廚的新手看食譜看得霧煞煞跟該怎麼辦？跟著影音一步一步做，才能成爲年菜零失敗達人。

▲長榮鳳凰酒店15秒小技巧教學影片





▲最近爆紅的短影音平台TikTok年前舉辦#我家年菜端出來 活動，彙整各路好手的口袋菜色，濃縮成15秒精華片段。(影片請點我：https://pse.is/EJ3S4)

最近在年輕族群中刮起炫風的短影音平台TikTok，年前舉辦#我家年菜端出來 活動，彙整各路好手的口袋菜色，且濃縮成15秒精華片段，包括：台北神旺大飯店、高雄君鴻酒店、台北萬豪酒店、宜蘭長榮鳳凰酒店等4大飯店名廚也公開年菜料理絕學，2019年要變身小當家不再是妄想，且TikTok加碼祭出好禮，民眾只要參加秀年菜影片，加入tag #我家年菜端出來，轉發到IG貼文內，標註 @tiktoktaiwan 並 tag #我家年菜端出來，就有機會抽中飯店住宿券！每家的年菜背後都有一個故事，它無論是非主流的創意年菜，或者來自童年記憶的味道，花功夫來為家人做一道料理傳承下去吧！想要看更多人過年都在吃什麼好料？來TikTok瞧瞧吧！TikTok年菜活動https://pse.is/ECNGZ







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