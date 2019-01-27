府城同濟會　與失親兒家庭圍爐相見歡

▲失親兒福利基金會台南分處主任李雀真（左），將感謝狀頒給府城國際同濟會所有會兄，由會長鄭錫堯（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節是一家人團聚圍爐的時光，但在陰暗的角落裡卻有一群小朋友在啜泣著，為使失親小朋友能感受社會處處有溫暖，府城同濟會特於除夕前的1月27日中午，在維悅酒店舉行「同濟有愛‧府城陪你」圍爐活動，席開20桌招待82個家庭，並舉辦摸彩活動，讓失親兒家庭一同歡度圍爐的午宴。

台北市失親兒福利基金會台南分處主任李雀真表示，失親兒福利基金會於1968年是以台北市孤兒福利協會名稱成立，於2007年7月起轉型為基金會，承傳整合推動社會資源，關懷孤兒教育與成長之使命。

其成立的宗旨是以增進失親兒福祉、宏揚人性愛心，結合社會善心人士，關懷失親兒全人發展為宗旨。其四大目標為，鼓勵失親兒勇敢地面對突遭變故的人生困境；啟發失親兒學習面對問題、解決問題的能力；培養失親兒努力向上的精神，健康喜樂成長；訓練失親兒學習獨立生活，輔導就業與創業。

李雀真說，服務對象為全台各縣市18歲以下，父母雙亡或其中一方過世的孩子。基金會長期以來提供失親兒的服務課業輔導、心理輔導與諮商、品格教育、獎助學金、急難救助、失親兒全人關懷中心、救助海外孤兒等多項事工，並每年為失親兒舉辦春之旅、夏令營、全國育幼院運動會等活動，期待孩子們能更健康、更喜樂、更強壯的成長！

澎嘉南區府城同濟會會長鄭錫堯表示，經由府城會的會兄鄭文翔的引見認識台南分處主任李雀真，經訪談及了解後得知該單位急需社會大眾伸出援手，於是在月例會提出認養該單位的提案，經表決會兄們一致通過認養，並在農曆過年前舉辦「同濟有愛‧府城陪你」圍爐活動，與失親兒的家庭相見歡。每個家庭都準備一張卡片來感謝會兄的慷慨解囊，也允諾在4月20日將會舉行大型的戶外活動，讓失親兒的家庭能一起走向大自然做親子活動，初估的活動經費約20萬元，在一星期內已募集齊全。

鄭錫堯說，此次所舉辦的活動是他接任會長第1次舉辦，也獲得社會大眾的慷慨解囊，賓士KTV總經理吳建州捐1萬元、歐欣環保工程公司捐6千元、紅崴科技集團創辦人謝進興捐5千元，經濟日報張傑、林明義、陳清銳、陳謀易、陳貽峰各捐2元紅包；禮盒方面有古寶無患子董事長王高榮捐10盒高級沐浴乳禮盒、維悅酒店董事長吳俊泰捐10盒高級香皂禮盒，在此也由衷感謝捐贈者的共襄盛舉。

為讓活動更加活絡，現場府城同濟會會兄們也自行認捐共2萬元，會長鄭錫堯17歲的女兒鄭詩蓉也拿出6千元壓歲錢讓參與的家庭摸彩，雖然不是通通有獎，但是鄭錫堯承諾明年的圍爐活動期望能達到通通有獎的目標。