迴紋針變「耳環衣架」！手殘人也能DIY，掛起來就美到翻

文／深海大花枝

不曉得你有沒有很多耳環，多到不知道該怎麼收納呢？除了收進盒子裡或特地買收納架之外，其實還有一個方法，就是自己幫耳環們DIY小衣架，掛起來整個就是網美風，感覺直接拍來當網拍形象照都沒問題了！

日本推特網友「iGUANA」分享了她的作品，原來這些可愛的小衣架，都只要用迴紋針就可以做出來啦～把耳環掛在上面，就好像耳環也是一件件小衣服一樣，隨時準備要為你妝點得更完美，整個就是可愛得莫名其妙啊！

至於要怎麼DIY呢？基本上只要有一把用來彎曲迴紋針的尖嘴鉗，還有可以剪斷迴紋針的老虎鉗就可以了。雖然需要一點力氣，但是只要像下圖的四個步驟做，就可以擁有自己的小衣架啦～

如果真的覺得太難施力的話，花枝覺得去買手工藝鐵線來自己凹，也是可以的喔！手工藝鐵線通常比較軟，雖然成品可能沒有那麼「挺」，但至少可以用輕鬆很多的方式完成！也有其他網友分享自己做完的樣子，感覺其實也都會變得獨一無二～

手作的東西雖然看起來不那麼完美，但是一個個都有微小不同的樣子，才是最吸引人的呀！以後有了這些小衣架，就可以把耳環們掛得更可愛了，甚至如果能幫他們作個「衣櫃」，感覺也很棒呢＜３！

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！

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