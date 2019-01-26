口譯哥視角／ 藍營「華府窗口」　陪同候選人訪美經驗談

▲藍營「華府窗口」黃裕鈞（左）陪同候選人訪美資料照。（圖／本人提供）

記者羅婉庭／台北報導

31歲的民進黨口譯哥趙怡翔在政壇引起爭議，讓大家重新思考國際外交人才的培養系統，而國民黨的口譯哥在哪裡？不少人點名他，前國民黨國際組組長黃裕鈞，在華府留學，當選過華府台灣同鄉聯誼會理事、國際青年民主聯盟副主席。

黃裕鈞是美國維吉尼亞大學國際關係系、約翰霍普金斯大學高等國關學院碩士畢業，被指名為藍營對華府的窗口，也有黨內人士稱他為美中台關係的國安政策幕僚。

2015年朱立倫11月率黨務主管及幕僚一行十四人赴美訪問，造訪洛杉磯、華府、紐約與舊金山等四大城。2018年12月，國民黨立委江啟臣應美國智庫「台美關係研究中心」之邀赴美參加座談會。這兩趟訪美行程的團隊中，都可以見到黃裕鈞的身影。

黃裕鈞回憶，他陪同朱立倫訪美時，在華府短短兩天半跑了十三個行程，朱很好照顧，早上都很準時，給他吃什麼都沒問題， 跟美方的溝通也很順利。有趣的是，朱立倫的英文名子是Eric ，他不斷向美方介紹黃裕鈞是「another Eric」。

朱立倫一行人在華府最後一個公開行程是帶記者去林肯紀念館參觀，本來沒有安排朱立倫講解，但他對美國歷史及林肯非常了解，自己開始變成解說員，讓黃裕鈞印象很深刻。

擁有外交圈豐沛政治人脈及在當地就讀研究所的黃裕鈞，在華府彷彿有「主場優勢」，不少重要智庫、國會或國務院官員，都有他的老友或同窗同學，像是智庫Brookings 中國研究中心的副主任Ryan Mcelveen，就是他大學同班同學，過去兩人還曾在學校的學生自治會共事，時任國防部部長室中國事務的主任Drew Thompson也是他的校友。

他提到江啟臣的訪美時，剛好發生老布西總統過世，靈柩停棺在美國國會，團隊臨時決定改變行程前往致意，黃裕鈞在短短不到一小時間，請國會的朋友安排完成。

黃裕鈞也開玩笑表示，訪美時他都是「一人當三人用」，從準備文稿、會議記錄，到聯繫美方，到安排交通住宿，都是一人包辦，他當時也在葛來儀的智庫CSIS發表論文。

對於口譯哥需要具備的條件，黃裕鈞表示，外界所稱呼的口譯哥其實並無法形容國安外交工作，國安外交工作需要了解國際關係的理論跟情勢，還要了解其他國家的政情、語言及文化。

他說，一個好的國安外交人員不但要了解學術理論、國外情勢、還有知道國內的民情。所以國安外交工作的政治任命是很重要的，可以讓國家的外交政策反映出民主政黨政治負責的精神。

回顧朱立倫2015年時赴美國務院拜會亞太助理國務卿羅素(Daniel Russel)、亞太副助卿董雲裳(Susan Thornton)等，對談7個多小時後，前往國務院，會晤副國務卿布林肯(Antony Blinken)，當時他與美國官員深入討論了經貿、兩岸與東亞安全等議題。

朱立倫表示，會在2020總統初選提名後再度造訪美方，預估六月以後，一切依黨內時程表出爐，再做時間規劃。台灣總統候選人必先訪美，獲得國際的建議與支持，六月後的美東行，勢必會是他再次角逐總統大位的必經之路。