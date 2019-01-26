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環保署喊生豬肉別丟廚餘桶　葉元之砲轟：畫蛇添足！

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▲▼新北市議員葉元之要求環保局加強宣導廚餘分類。（圖／葉元之辦公室提供）

▲新北市議員葉元之要求環保局加強宣導廚餘分類。（圖／葉元之辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

非洲豬瘟疫情延燒，環保署拋出新政策，生豬肉不得丟進廚餘桶以免豬隻感染。不過，新北市農業局長李玟日前接受質詢時表示，新北市使用廚餘養豬的養豬場，都有高溫蒸煮設備，只要用90度蒸煮一小時，就能殺死豬瘟的DNA，並不會造成防疫漏洞。

葉元之批評，既然廚餘要經過高溫蒸煮才能使用，環保署的政策根本畫蛇添足；環保署新政策和地方不同調，使得民眾無所適從，徒增民眾困擾。

李玟表示，新北市目前使用廚餘餵豬的養豬場共有124間，養豬場必須在一月底前提出相關申請，並經過市府檢核，如果沒有申請，就要改用飼料養豬，市府也會持續稽查。

民眾對丟棄廚餘的疑慮，還包括果皮是要當做廚餘還是垃圾。對此葉元之說，曾接獲民眾詢問「香蕉皮到底該怎麼分類?」因一時答不出來，因此詢問周遭親友，發現許多人也不知該如何分類。

新北市環保局長劉和然對此解釋，果皮屬於生廚餘，經過養豬場煮熟後才會供豬隻食用，民眾於廚餘分類時應將生、熟廚餘分開棄置，以供養豬場再利用。

葉元之表示，許多民眾不知果皮正確分類方式，恐導致許多可回收再利用的廚餘，混進一般垃圾遭到棄置，損失市府持續進行資源回收的美意，他因此要求環保局應加強宣導廚餘回收方式。環保局則於今年編列相關預算，除召開說明會、網頁宣導外，也印製五種不同語言傳單，宣傳廚餘正確分類方式。

▲▼新北市環保局今年印製五種語言廚餘分類傳單。（圖／葉元之辦公室提供）

▲新北市環保局今年印製五種語言廚餘分類傳單。（圖／葉元之辦公室提供）

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