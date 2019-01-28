歐洲若排除華為5G　陸駐歐盟大使轟：將帶來嚴重後果

▲華為5G建設在西方國家發展受阻。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸通訊社被巨擘華為遭美、日、澳等國「封殺」，使其在西方國家發展受阻。面對華為當前風波，大陸駐歐盟大使張明近日接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時表示，若將華為排除在歐洲5G行動網路建設計劃之外，將會為全球經濟及科技合作帶來嚴重後果。他也警告，這種破壞以規則為基礎的國際秩序，不負責任的行為令人擔憂。

張明近日接受英國《金融時報》專訪，論及當前中歐關係、華為風波及英國脫歐等事。張明認為，當前中歐合作水平與規模均處在歷史高位，雙方應就此加強合作，不斷釋放合作潛力；他也坦言，中歐之間存在一些分歧，有些分歧與雙邊務實合作有關，包括市場准入、「強制技術轉讓」、公平競爭等，在這些方面，中方願意傾聽有關意見建議。

▲大陸駐歐大使張明（右）接受英國《金融時報》布魯塞爾分社長Alex Barker（左）訪問。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團微信）

由於近日波蘭逮捕一名華為員工，有人呼籲歐盟要對相關問題採取更加統一的行動。對此，張明表示，有人不遺餘力地編造華為的「安全故事」。但實際上這些故事與安全毫無關係，沒有任何事實依據和證據支撐。

他也說道，這類「安全故事」是出於某種政治圖謀的保護主義極端行為，是逆全球化思潮的表現，其手法是把經濟問題政治化、泛安全化，完全違背了自由經濟和公平競爭原則。

張明直言，網路安全是當今國際社會的共同關切，也是網路技術的重要組成部分，只有通過開放透明信任合作才能得到共同保障，利用造謠中傷、歧視排他、施壓脅迫和主觀猜忌，都會事與願違。

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