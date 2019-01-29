起訴華為、孟晚舟23項罪名與貿易談判無關　美：須讓中國公民遵守法律

▲美國代理檢察長惠特克（中）與商務部長羅斯（左）、FBI局長瑞伊（右）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國在貿易談判前夕，正式對中國華為技術公司及其子公司、華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟提起多項刑事訴訟，包含竊取商業機密、收集競業加密訊息、違反伊朗制裁等共23項罪名。美國商務部長羅斯強調，這與美中貿易談判無關，但外媒認為，這場科技巨頭的鬥爭，恐讓貿易談判更加複雜。

美國司法部28日召開記者會，代理檢察長惠特克（Matthew Whitaker）公布兩份針對華為的起訴書內容。其中一件指控華為試圖竊取電信公司T-Mobile的智慧型手機機器人技術，並向取得競業機密訊息的員工發放獎金，另一件則是針對該公司違反美國對伊朗的制裁。惠特克表示，「中國必須讓公民與企業負責任地遵守法律。」FBI局長瑞伊（Christopher Wray）也指出，華為不誠實的商業行為，與美國蓬勃發展的經濟原則相悖。

根據CNN報導指出，美國的華為代表並未對此做出任何回應。華為先前曾表示，與T-Mobile的訴訟早在2017年解決，當時陪審團認為，T-Mobile並無任何因竊密而造成的損失。而孟晚舟遭逮捕後，華為也指出，相信美國與加拿大的司法制度，可以對此案給出公正的判決。

中國國務院副總理劉鶴預計本月30、31日，率領代表團與美方開展新一輪貿易談判。先前美國總統川普（Donald Trump ）曾表示，若能幫助與美中達成貿易協議，他可能會考慮介入孟晚舟案。如今美國在國際間鼓吹拒用華為5G設備，又在談判前夕起訴華為與孟晚舟，將會使美中之間的貿易談判更加複雜。

惠特克表示，將會在期限內向加拿大提出引渡孟晚舟的證據。根據加拿大媒體報導，美國必須在本月底前提出申請，待加國法院收到正式申請後，會在30天內裁定證據是否足以支持引渡，並由加拿大司法部長頒布正式命令。