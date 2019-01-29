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影／大掃除必學！家事達人公開去除「重油汙」秘訣　超實用不花錢

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▲自製果皮清潔劑教學。（影／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

過年將到，不少人家中開始大掃除，但被視為清潔大敵之一的「廚房」，是很多人的痛苦，因為要擺脫長期累積的頑垢油漬不容易，環保署今（29日）找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃省荷包，作法超簡單，只要利用吃完的橘子皮加水微波1分鐘，就可以拿出來擦拭，達到去汙效果。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲家事達人教大家自製果皮清潔劑，輕鬆打掃廚房。（圖／記者許展溢攝）

家事清掃、節電達人楊賢英表示，正盛產的橘子含有精油，所以有時剝橘子，眼睛會感到刺痛，有強力去油汙效果， 如加熱食物民眾常用微波爐，清潔時怕清潔後有清潔劑殘留在內壁，就可以將橘子皮加水放到容器裡面，微波1分鐘並靜置2分鐘後，就可以拿出來擦拭。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲▼達人建議橘子皮加水放到容器裡面，微波1分鐘並靜置2分鐘後，就可以拿出來使用。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

楊賢英說，若要製作橘子清潔劑，也非常簡單， 將橘子皮放到果汁機加熱水，量沒有一定，只要超過橘子皮約0.5公分至1公分，打成泥狀，再濾掉渣渣，接著加一點洗碗精就變成清潔劑。楊賢英指出，橘子清潔劑最適合用在「重油汙」上，如廚房排油煙機、牆壁、瓦斯爐和濾網等，都有超好的效果，冰箱清潔也很適合，不過不建議擦拭電線。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲家事達人表示，橘子皮含有精油，因此去油汙的效果非常好。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

另外，楊賢英也現場示範過年如何節電，以冰箱來看，冷藏部分，不建議在冰箱門上放太多飲料，如寶特瓶等，因為放久了，門不好關外，還會有冷氣跑出來，容易浪費電， 但可以橫著擺放在內層，冰箱定期除霜、所有物品擺放以不超過8分滿為原則，保留冷空氣循環通路，提升冷藏效率 。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲楊賢英建議，冰箱門上不要擺滿飲料，久了門不好關外，還會有冷氣跑出來。（圖／記者許展溢攝）

冷凍部分，楊賢英建議，不要食材買回來就一袋袋的往裡面放，應要利用盒子分類裝，如此一來也不用花時間找，食物不易被遺忘，除減少開關門次數，還能讓冰箱保持整潔、空氣流通。楊賢英說，這次過年有9天假期，大家大部分時間都還是會往外戶外活動，真正會用的食材可能只有4天份，因此不需要買到滿滿的，放到端午節東西還有。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保署表示，燈泡擦拭明亮、電線整理部綑綁等都可以達到節電效果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

環署長張子敬表示，透過家事達人分享打掃的祕訣，偷偷學起來會有意想不到的效果，大家可以利用這次機會好好整理環境，同時檢查家中照明燈具表面，並且擦拭燈具積塵，提升燈具照度，減少使用其他燈具達到節電效果。

▲▼環保署找來家事達人，要告訴大家如何輕鬆打掃,省電,橘子皮。（圖／記者許展溢攝）

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關鍵字：過年,掃除,家事達人,環保署,張子敬,節電,橘子皮,清潔劑,廚房,油汙

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