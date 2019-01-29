UNIQLO新春特惠讓大家穿新衣「福」　內衣、保暖品下殺99元起

編輯／JJ 圖／品牌提供

農曆新年將至，但還遲遲沒有空去逛街買新衣？UNIQLO推出新年特別企劃「新衣『福』穿上『心』幸福」，從1月25日開始一連持續三週優惠活動，除了受歡迎的U系列男女裝、童裝、內衣品項有特價，還有冷冷冬天最需要的保暖HEATTECH系列竟然99元起！大家一起享受新年穿新衣的幸福美好～

在1月25到1月31日之間，HEATTECH系列配件襪子、圍巾、手套NT＄99起，這麼佛心的價格，在天氣變得更冷之前先買起來放在說！而今年全面進化過後的無鋼圈美型胸罩，更是從NT＄790降價到NT＄590，有穿過UNIQLO內衣的女性同胞們都知道無鋼圈的舒適感受，無感卻有包覆性，胸型也漂亮，穿過都說：「回不去了」。

春節返鄉保暖工作要做足，才不會被長輩碎碎唸，保暖卻不厚重，是UNIQLO羽絨衣最大的特色，在這期間特級極輕無縫羽絨連帽外套也從NT＄1,990降到NT＄1,690，買給長輩拜年也是不錯的選擇。

同時，新年新氣象，當然也有全新商品了！人氣UT北齋浮世繪系列，將浮世繪大師葛飾北齋的代表作「富嶽三十六景」以藍色呈現，用現代風格詮釋了日本的文化美學，（左）短袖上衣NT＄590、（右）印花長袖上衣NT＄790，新年穿上絕對是時尚焦點。

除了在過年前讓大家感受滿滿的新年氣息之外，年節期間也有好禮活動！1／25～1／31單筆消費滿NT＄2,000，就有機會抽中萬元福氣金，首三日滿額還贈「新春刷毛毯」；2／1～2／7持UNIQLO官方APP、LINE會員，單筆消費滿NT＄1,500即可獲得NT＄100電子抵用券；2／8～2／10單筆消費滿NT＄1,500且內含一件嬰幼童裝商品即可獲得UNIQLO牛仔隨行袋。

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