部署南海瞄準解放軍　美國研製射程1600公里超級火炮

▲解放軍官媒曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

軍武中心／綜合報導

應對中國在南海島礁軍事建設，美軍正在研製射程可達1000英里（約1610公里）的超級火炮。美國陸軍部長艾斯博（Mark Esper）明確指出，這款火炮可以部署在南海周邊，幫助在該地區受制於解放軍「區域拒止」戰略的美國海軍「踹開大門」。

綜合外電報導，美陸軍現正在發展「增程加農炮系統」，可以幫助美軍實施戰略或戰術打擊。目前美軍現役155毫米M109自行火炮的最大射程僅30公里，而規劃中的新武器通過增加炮管長度和換裝新彈藥，最大射程超過70公里，若再使用更先進的增程炮彈，射程將一舉超過100公里。

有分析認為，艾斯博所提及射程達1600公里的超級火炮應是一種遠程火箭炮，很可能是增程加農炮系統的最終型號。未來將憑借高機動性、低射擊成本、遠射程、高精度等優勢，助力美國陸軍的「反介入/區域拒止」作戰，為部隊提供遠程的精確火力支援。

艾斯博強調，如果未來美國海軍因為解放軍的「區域拒止」戰略而無法進入南海，美國陸軍能從附近的島嶼或其他基地，使用這種超遠程火炮摧毀敵方的陸地或海上目標，瓦解對手的防禦，為美國海軍或海軍陸戰隊踹門。他形容，就像第五代隱形戰機能突破對手防空圈為其他戰機「踹門」一樣，超級火炮也能幫地面部隊或其他軍種先行除去威脅。

事實上這並非美國首次想在南海周邊設立遠程火箭炮，2016年他們就曾表達有意在菲律賓部署「海馬斯」（HIMARS)）高機動火箭炮系統，用以對付解放軍的島礁軍事擴張。資料顯示，海馬斯可以同時裝備火箭彈或戰術導彈，採用M-26火箭射程32至45公里，增程制導火箭GMLRS射程70公里，若使用Block-1飛彈射程擁165公里，Block-1A飛彈則可達300公里。該系統發射完畢後，能夠在敵軍鎖定發射位置之前快速撤離，嚴重威脅南海巡航的中國海軍艦艇。

▼「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭砲系統（High Mobility Advanced Rocket System）。（圖／視覺中國CFP）