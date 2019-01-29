日本擬取消出雲號停靠南韓　日媒：火控雷達照射事件影響

▲出雲號護衛艦。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）

軍武中心／綜合報導

日本消息人士透露，鑒於日韓關係持續緊張，防衛省準備取消「出雲號」（DDH-183）護衛艦今年春季停靠南韓釜山的計劃。日媒指稱，這是在南韓海軍艦艇向自衛隊飛機照射火控雷達等導致兩國關係惡化的背景下，防衛部門決定縮小交流的實際情況。

消息人士指出，東南亞國家聯盟國防部長擴大會議相關活動今年春季將在釜山舉行，包括出雲號在內的日本多艘艦隻原定停靠南韓的港口並且參加聯合訓練，不過受到雷達爭議事件影響可能準備取消，以免雙方誤會繼續升級。

▼廣開土大王級驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科，下同）

防衛大臣岩屋毅日前也公開表示，維持日韓防衛交流非常重要，日方將判斷以何種方式最為妥當。有分析解讀，岩屋毅的說法似乎暗示日方將減少與南韓的防衛交流。值得一提的是，日韓原定21日針對化解雷達爭議事件舉行磋商，不過防衛省最終以磋商無法查明真相為由宣布退出。

海上自衛隊P-1巡邏機去年12月20日在日本海能登半島海域執行任務，突然遭到南韓「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦的火控雷達照射。日本政府隔天（21日）提出抗議，要求韓方採取措施防止類似情況發生。防衛大臣岩屋毅當時強調，這種行為極其危險「可能導致不測事態」。南韓則是公布一段4分26秒的影片，反駁日方的說法，並且要求「停止扭曲事實」。

▼P-1巡邏機翱翔富士山上空。