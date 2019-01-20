換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

▲中國官媒曝光2架殲-15改進型戰機疑似現身艦載機基地。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍唯一在役的遼寧艦航母目前仍在大連造船廠進行改造工程，但海軍艦載航空兵的訓練仍未中斷。近日《央視》報導部隊訓練畫面中，意外曝光疑似2架尚未進行塗裝的殲-15改進型戰機，目前仍處於原型機階段接受測試，預估該機換上有源相控陣火控雷達等設備後，將配置到即將服役的首艘國產航母（002型）上。

身為現役中國海軍艦載航空兵主力作戰飛機，殲-15採用機載機械掃描脈沖多普勒雷達，武器方面可攜帶PL-12主動雷達制導空空導彈、PL-8B格鬥空空導彈，同時具備發射YJ-83K反艦導彈的能力，也能發射反輻射導彈、精確制導炸彈，打擊地面目標和進行防空壓制。此外，該機還能掛載夥伴空中加油吊艙，進行空中加油。

當然隨著時間的推移，這款艦載機也面臨必須升級的時候。首先在機身上面，改進型的殲-15將採用整體鈦合金框架，進而大幅提升戰鬥機的壽命。而有鑑於殲-16、殲-10C等戰機已經配備有源相控陣雷達，因此殲-15升級版預計也會用機載有源相控陣火控雷達替代現有的機械掃描雷達，以提高戰機探測和攻擊能力。

為了配合新型雷達，殲-15改進型機載武器也將改裝中國新一代中遠程空空導彈、PL-10紅外成像制導空空導彈。空地武器方面，推測會增加衛星制導炸彈、隱身防區外彈藥布撒器、超音速反艦導彈等。陸媒認為，經過上述改進後，該機已經能夠對抗三代半戰機，成為第四代隱身戰機服役前的「理想過渡」。

▼遼寧艦上的殲-15戰機。（圖／翻攝自中國國防部網）

隨著002型航母的正式服役進入倒數，中國就需要更多的艦載機飛行員，預計2艘航母都能搭載一支至少由24架殲-15組成的艦載機聯隊。根據解放軍海軍網站近日公布，在2019年海軍招飛工作中，通過海軍飛行員初檢預選的潛在艦載機飛行員共計有4500多名（2018年為2600人），幾乎是前一年的2倍。

英國《詹氏防務周刊》指出，中國海軍航空兵部隊對於飛行員不斷增加的需求，將不僅限於艦載機飛行員。解放軍陣中設計能夠搭載直升機的驅逐艦及護衛艦數量仍在增加，但明顯直-9或卡-28直升機以及其所必需的飛行員數量，並無法趕上戰艦生產的飛快速度。

▼最新型的055型驅逐艦可搭載2架直-20。（圖／翻攝自環球時報）