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送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

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▲▼解放軍西部戰區「霧都雄鷹」旅2018年8月送走最後一架蘇-27戰機，全員換裝新型殲-16。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲蘇-27戰機將陸續退出中國空軍一線。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍持續推行戰機升級換代，西部戰區擁有「霧都雄鷹」之稱的空軍航空兵某旅已在2018年8月將全部蘇-27戰機全部移交，宣布正式進入改裝國產某新型戰機的跨越式發展階段。據了解，該旅換裝為最新型的殲-16，將倚靠其優秀的探測距離及強大掛載武器能力，力壓印度蘇-30MKI戰機。

《中國軍網》報導，2018年8月8日，西部戰區空軍航空兵某旅機場最後一架蘇-27戰機拔地而起，從此這支叫做「霧都雄鷹」的部隊將該型戰機全部移交出。相伴的18年間，該旅機務官兵與蘇-27一起上高原驗證飛行、赴海疆驅虎逐狼、進大漠對抗演練，戰鬥的足跡遍布全國15個省份，立下赫赫戰功。

送別那天清晨，負責最後一架蘇-27機務保障的官兵，靜靜地擦拭著機身，專注檢查著每一個部件，讓戰機以最良好的狀態離開。「我和戰鷹可以說是『同齡人』了。」該機務大隊三中隊質控師郭文超說，自己2002年從軍校畢業分配到該旅機務大隊，正逢改裝蘇-27的初期。

▼「霧都雄鷹」旅的殲-11和蘇-27UBK編隊突防。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼解放軍西部戰區空軍「霧都雄鷹」旅的殲-11和蘇-27UBK編隊突防。（圖／翻攝自新浪軍事）

郭文超回憶，當時蘇-27戰機都是依靠進口，由俄羅斯的專家伴隨保障，許多工作中國官兵都沒有資格上手，為了把專家的本事學到手，大家都是挑燈夜戰學業務，緊追不捨究難題。目前該機務大隊仍保留一幅發動機的裂紋圖片，郭文超指出，「這張照片記錄著我們敢於質疑俄方專家，從而避免了一起空中事故的故事」。

某年，一架蘇-27在兩個起落後，出現發動機振動值連續增大的現象。俄方專家檢查後認為可以繼續訓練，並準備簽字放飛，但該大隊機務官兵認為發動機存在重大故障隱患，報請空軍大修廠分解檢查。此時俄方提出，如果中方堅持自己分解檢查，將終止這台發動機的質保期，即便如此大隊官兵仍堅持禁止放飛。後經過中方工廠分解檢查，果然發現高壓5級輻板上有一條穿透性裂紋，長達62毫米（公厘），從而避免一起空中災難性事故。郭文超說，「這件事證明，我們的戰鷹可以由我們來守護了。」

報導強調，18年來，該機務大隊維護的蘇-27戰機未發生過任何重大事故。當最後一架戰機順利離開，他們同時也創造中國全空軍該機型保障的良好記錄。

中國空軍迎接成立68周年，官方發布一系列各型戰機高清圖片。殲-16多用途戰鬥機，機翼下掛載新型中距空空導彈和霹靂-10格鬥空空導彈。。（圖／翻攝自空軍發布微博）

▲機翼下掛載新型中距空空導彈和霹靂-10格鬥空空導彈的殲-16。（圖／翻攝自空軍發布微博）

當然送走了蘇-27、迎來最新型的殲-16，對「霧都雄鷹」旅來說無疑是如虎添翼。殲-16與殲-11、蘇-27UBK相比，該戰機換裝機載有源相控陣火控雷達，探測距離、探測性能要遠高於機械掃描脈沖多普勒雷達，能夠在200-300公里距離內發現典型三代目標。而強大的掛載能力讓殲-16如同小型導彈庫，光在空空導彈方面，就有霹靂-10、霹靂-12、霹靂-15等，其參數在世界上均處於領先水平。

此外，殲-16還能夠掛載中國國產新一代光電吊艙、精確制導空地武器、隱身防區外彈藥布撒器等武器，整體性能明顯比殲-11、蘇-27UBK優異，不僅能壓制印度空軍主力的蘇-30MKI，也可以對抗該國即將引進的「陣風」戰機

▼印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

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關鍵字：蘇-27,殲-16,西部戰區,霧都雄鷹,解放軍,大陸軍武,軍武

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