波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

▲ 波頓的記事本上寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在白宮向記者簡報前，被拍到手上的黃色記事本上面寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」，讓外界猜測美國是否計畫對馬杜洛（Nicolás Maduro）政權動武。美國白宮表示，有關委內瑞拉政局危機，「所有選項」都還在台面上。有分析認為，波頓可能故意露出筆記，藉此警告馬杜洛。

美國承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為「臨時總統」，隨後加拿大、英國等盟友也跟進。波頓記事本的內容迅速在推特上被討論，許多網友認為，美國若派軍進駐委內瑞拉的鄰國哥倫比亞，介入委國政局的可能性大大增加。

▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）



美國28日制裁了委內瑞拉石油公司（PDVSA），預估將使委國1年內損失110億美元（約新台幣3418億）的售油收益。華府宣布制裁後，馬杜洛誓言要反擊。委國高達9成的財政收入來自原油輸出，其中41%運至美國。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，委國官員和商人長期透過PDVSA貪汙。

委國官方表示，馬杜洛在最近一次的選舉中獲勝，但美國等國家認為這項結果不合法。波頓呼籲委國軍方接受「和平、民主且符合憲法規定的政權轉移」。有匿名的消息人士告訴NBC新聞，目前美方還沒派出任何軍隊前往哥倫比亞或委內瑞拉。

▼ 美國國家安全顧問波頓（左）、美國財政部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

