　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波頓的記事本上寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在白宮向記者簡報前，被拍到手上的黃色記事本上面寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」，讓外界猜測美國是否計畫對馬杜洛（Nicolás Maduro）政權動武。美國白宮表示，有關委內瑞拉政局危機，「所有選項」都還在台面上。有分析認為，波頓可能故意露出筆記，藉此警告馬杜洛。

美國承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為「臨時總統」，隨後加拿大、英國等盟友也跟進。波頓記事本的內容迅速在推特上被討論，許多網友認為，美國若派軍進駐委內瑞拉的鄰國哥倫比亞，介入委國政局的可能性大大增加。

▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

美國28日制裁了委內瑞拉石油公司（PDVSA），預估將使委國1年內損失110億美元（約新台幣3418億）的售油收益。華府宣布制裁後，馬杜洛誓言要反擊。委國高達9成的財政收入來自原油輸出，其中41%運至美國。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，委國官員和商人長期透過PDVSA貪汙。

委國官方表示，馬杜洛在最近一次的選舉中獲勝，但美國等國家認為這項結果不合法。波頓呼籲委國軍方接受「和平、民主且符合憲法規定的政權轉移」。有匿名的消息人士告訴NBC新聞，目前美方還沒派出任何軍隊前往哥倫比亞或委內瑞拉。

▼ 美國國家安全顧問波頓（左）、美國財政部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國國家安全顧問波頓（John Bolton）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
《玩很大》新鬼嫂「比基尼包不住雪球」　網放大：跑出來了
流感再添6死！12歲女童併發腦炎「發病至死亡僅3天」
被爆傻當孫其君小三！郭雪芙回應了

關鍵字：委內瑞拉,John Bolton,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本擬取消出雲號停靠南韓　日媒：火控雷達照射事件影響

波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

美日共同作戰新計畫曝光　涵蓋太空等六項戰略領域

部署南海瞄準解放軍　美國研製射程1600公里超級火炮

東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

戰場體能消耗影響思緒　四支部衛生營專業救護培養

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

日本擬取消出雲號停靠南韓　日媒：火控雷達照射事件影響

波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

美日共同作戰新計畫曝光　涵蓋太空等六項戰略領域

部署南海瞄準解放軍　美國研製射程1600公里超級火炮

東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

戰場體能消耗影響思緒　四支部衛生營專業救護培養

鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊斃

公用湯匙沾菜渣！嬤「塞嘴一舔」再撈蒸魚　他見滿口黑牙崩潰：哪敢吃

「禁中文」杜克大學教授被辭職　環時難滿意：應清查其他系所！

警民合作阻詐　成功保住老翁3百萬元

凌晨3點敲門！「自來貓」衝懷裡強迫收編　她眼神死：第6隻了

嘉義民雄52雞屍遭丟棄　警方全力追查來源

台南安平德陽艦旁男子落水　消防人員火速救援

不爽女兒被社會局安置　母與伯父找5少當街痛毆社工

海南湖北2019年GDP目標逆勢上調！廣東穩坐2018頭把交椅

自爆「高市府男主管」性騷3女同事　韓國瑜怒了：絕對不寬貸

軍武熱門新聞

遼寧艦海試一周後返回大連

解放軍繞台蘇-35旅已具反艦能..

俄圖-22M3墜毀影像曝光

東風-26近距清晰可見雙錐形彈..

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

解放軍第8艘055艦首裝電磁炮..

戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

美稱南海部署超級火炮瞄準解放軍

四支部衛生營專業救護培養

黃竣民新作詳解德國戰車演進

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

筆記露餡！「派5000美軍到哥..

更多熱門

相關新聞

日本擬取消出雲號停靠南韓釜山

日本消息人士透露，鑒於日韓關係持續緊張，防衛省準備取消「出雲號」（DDH-183）護衛艦今年春季停靠南韓釜山的計劃。日媒指稱，這是在南韓海軍艦艇向自衛隊飛機照射火控雷達等導致兩國關係惡化的背景下，防衛部門決定縮小交流的實際情況。

美日共同作戰新計畫曝光

紐西蘭拒絕選邊站：委內瑞拉自己決定

耿爽籲世界委國事務遵聯合國憲章

美稱南海部署超級火炮瞄準解放軍

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

郭雪芙認了被劈腿3次！

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面