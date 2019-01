波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

▲ 波頓的記事本上寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國國家安全顧問波頓(John Bolton)28日在白宮向記者簡報前,被拍到手上的黃色記事本上面寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」,讓外界猜測美國是否計畫對馬杜洛(Nicolás Maduro)政權動武。美國白宮表示,有關委內瑞拉政局危機,「所有選項」都還在台面上。有分析認為,波頓可能故意露出筆記,藉此警告馬杜洛。

美國承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaidó)為「臨時總統」,隨後加拿大、英國等盟友也跟進。波頓記事本的內容迅速在推特上被討論,許多網友認為,美國若派軍進駐委內瑞拉的鄰國哥倫比亞,介入委國政局的可能性大大增加。

▼ 委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。(圖/路透)



美國28日制裁了委內瑞拉石油公司(PDVSA),預估將使委國1年內損失110億美元(約新台幣3418億)的售油收益。華府宣布制裁後,馬杜洛誓言要反擊。委國高達9成的財政收入來自原油輸出,其中41%運至美國。美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)指出,委國官員和商人長期透過PDVSA貪汙。

委國官方表示,馬杜洛在最近一次的選舉中獲勝,但美國等國家認為這項結果不合法。波頓呼籲委國軍方接受「和平、民主且符合憲法規定的政權轉移」。有匿名的消息人士告訴NBC新聞,目前美方還沒派出任何軍隊前往哥倫比亞或委內瑞拉。

▼ 美國國家安全顧問波頓(左)、美國財政部長梅努欽(右)。(圖/達志影像/美聯社)



White House spokesman's explanation for Bolton's "5,000 troops to Colombia" memo on his legal pad: "As the President has said, all options are on the table." pic.twitter.com/3ZOtMGwjxB