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單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

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▲▼第12屆珠海航展亮相的QN-202便攜式導彈發射器，單兵一個背包可攜帶6枚飛彈，主要鎖定打擊輕型裝甲車。（圖／翻攝自大陸網站）

▲第12屆珠海航展亮相的QN-202便攜式導彈發射器，單兵一個背包可攜帶6枚飛彈，主要鎖定打擊輕型裝甲車。（圖／翻攝自大陸網站

軍武中心／綜合報導

中國軍企持續推出新式武器，一款專為單兵操作設計的QN-202便攜式導彈發射器亮相。該系統由導彈發射器和一個可存放多達6枚導彈的背包組成，滿載不足10公斤，導彈射程可達2公里，從其尺寸和重量推測，主要打擊目標將鎖定輕型裝甲車。

這款被稱為解放軍陸軍「移動殺手」的QN-202發射器重1.2公斤，滿載背包大約重7.2公斤。雖未公布發射器的精確參數，但在第12屆珠海航展的圖板顯示，其尺寸與AK-12等軍用突擊步槍較為相似，同時配有可折疊槍托、前握把和可隨時拆裝的瞄準鏡，而目標指示系統則是通過一個小型的側裝控制器模塊所完成。

負責製造的武漢高德紅外有限公司指出，該系統是為「發射後不管」使用模式所設計，也就是說，鎖定目標並發射後，導彈會飛向2公里射程內的目標，這一過程無需操作人員引導。

事實上QN-202的攜帶裝置相當簡單，一個背包可攜帶6枚飛彈，方便快速轉移，而飛彈價格大約只有令人驚訝的2至3萬人民幣，僅僅相當於一枚大口徑榴彈炮彈的價格。據了解，該型裝置設計靈感來自於敘利亞的地面戰鬥，一個戰鬥班組理論上可攜帶數十枚，在遭遇低價值目標時，就不用呼叫炮火或空中支援，直接就可將其摧毀，大幅提高步兵班組的整體戰鬥力。

當然該款系統的推出，讓人馬上聯想到相似的美國雷神公司「長矛」微型導彈。陸媒認為，相較於長矛採用半主動雷射照射制導，在攻擊目標時需要兩個人共同操作完成，一個人用雷射照射，一個人發射飛彈打擊目標，而採紅外成像制導的QN-202顯然更為先進。

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關鍵字：QN-202,便攜式導彈,單兵,珠海航展,解放軍,大陸軍武,軍武

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