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央視大秀7輛東風-26導彈車行軍　曝主管曾用毛巾阻險事蹟

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回嗆美艦闖西沙，中國高調公開7輛東風-26導彈發射車編隊行軍畫面。（圖／翻攝自央視）

▲ 回嗆美艦闖西沙，大陸高調公開7輛東風-26導彈發射車編隊行軍畫面。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍今年4月首度證實素有「航母殺手」的東風-26已加入戰鬥序列後，近日官媒高調曝光部隊嚴格訓練過程，同時還出現7輛導彈發射車編隊行軍畫面。由於美國才在1月7日宣布「麥坎貝爾號」（USS McCampbell）驅逐艦在西沙群島附近海域進行「自由航行」，中國選在這樣的敏感時間公開東風-26演訓畫面，明顯針對性十足。

《央視》是透過介紹火箭軍某導彈旅旅長姚文山的故事，從畫面帶出東風-26的各式演訓畫面。報導指出，姚文山率領的部隊是解放軍一股戰略機動力量，擔負著「千里點穴，一劍封喉」的特殊使命任務。同時其所在的部隊被評為「全軍備戰標兵」、火箭軍「十大礪劍尖兵」，而他個人曾榮立個人二等功2次、三等功4次。可以說，從黃海之濱到荒漠戈壁，處處留下了這支部隊練兵備戰的身影。

▼亮相於解放軍建軍90周年閱兵典禮的東風-26。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍建軍90周年閱兵典禮，東風-26中遠程彈道導彈亮相。（圖／翻攝自央視）

資料顯示，東風-26在2015年的九三閱兵式上亮相，其長約14公尺、直徑為1.4公尺、發射重量為20噸，採用兩級固體燃料火箭發動機，可攜帶重量為1200至1800公斤的核彈頭或常規彈頭，同時擁有投送3個分導式多彈頭的能力，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力。

射程方面，東風-26使用了高能推進劑，讓最大射程達到5000公里，可以覆蓋美國在亞太地區的主要軍事基地，特別是關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和阿普拉（Apra）海軍基地，也讓該型導彈還享有「關島快遞」的稱號。而東風-26的正式服役，意味著其能威脅美軍關島基地以及在附近海域活動的航母，進一步增強中國反介入能力。

值得注意的是，《央視》在當天的節目還介紹姚文山親身經歷的一次發射任務。報導指出，當時姚文山還是一名排長，正在帶領官兵進行導彈發射前的燃料加註，就在二級氧化劑的加註過程中，突然出現黃煙四射的狀況。所有人本能的往外跑時，姚文山迎著濃煙衝過去，使用帶有中和劑的毛巾堵住燃料洩露位置，因此保證發射任務並無受到影響，而姚文山的身體卻留下了後遺症。

▼火箭軍在某導彈旅組織東風-26導彈武器裝備授裝接裝儀式。（圖／翻攝自大陸網站）

火箭軍在某導彈旅組織新型號導彈武器裝備授裝接裝儀式，分析認為該新裝備正是有「航母殺手」之稱的東風-26彈道導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

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關鍵字：東風-26,彈道導彈,關島,關島快遞,航母殺手,火箭軍,解放軍,大陸軍武,軍武

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