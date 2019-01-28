第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

▲疑似中國電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

解放軍已出海試驗的電磁炮，正加快腳步實現上艦的可能，近日傳出中國首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統已通過驗收。外界認為，這台「超級發動機組」就是電磁炮上055型萬噸級驅逐艦一大關鍵，結合網傳造艦進度來看，第8艘055大驅很可能裝載速度可達7倍音速的新型武器。

位在成都的中核集團宣布，中國首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統通過驗收，其總體參數達到國際先進水平。中核集團核工業西南物理研究聚變科學所副所長李強表示，這台發電機組10秒內的放電功率，幾乎等於裝機容量30萬千瓦的秦山一期核電站。

據了解，該發動機組是為了中國的環流器二號M裝置而研製的大型脈沖「能量驅動器」，一台裝置的釋能能力和電功率輸出，就相當過去3台脈沖發電機組的總和。陸媒認為，這台裝置重量約800噸，高度在15.5米左右，從大小來看放在航母及055艦上應不成問題，如此一來可有效解決電磁炮上艦的能源問題。

▼中國首台30萬千伏安立式脈沖發電機組系統通過驗收。（圖／翻攝自騰訊網）

綜合資料顯示，中國的電磁炮射程可達100公里，速度達7倍音速，相較之下傳統火炮最多只能發射20海里（約37公里）。外界傳言這項設備早在2011年就開始研製，2014年進行原型測試，解放軍也在2017年宣稱「軌道炮試驗中取得突破」，隨後在年底072級大型登陸艦「海洋山號」被捕捉到，搭載巨大炮塔出海試驗的影像。

即便電磁炮的陸續曝光幾乎確認未來上艦可能，但外界估計仍需要等待一段時間。目前解放軍號稱亞洲最強戰艦的055艦已下水6艘，首批的最後一艘也疑似開建，按照過去經驗來看，中國軍迷認為正在建造船體分段的第8艘055大驅，很有可能是首艘改進型。而此時中方宣布在發電機組上獲得突破，按照時間來算，第8艘055就非常有機會成為全球第一艘裝上電磁炮的超級戰艦。

▼解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）