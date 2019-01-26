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複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

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▲▼遼寧艦於2019年1月21日上午離開大連造船廠碼頭，開啟大幅度改造後的首次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲遼寧艦於1月21日上午離開大連造船廠碼頭，開啟大幅度改造後的首次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

經過8個月的大修後，遼寧艦於21日重新出海試航。據了解，該艦此次的升級不僅改造前後艦橋，使其內部空間增大揮別視區死角，同時也換裝不少與中國首艘國產航母002型相同設備。有消息透露，遼寧艦可能會在今年4月23日中國海軍建軍70周年閱艦式上領銜出場

新加坡《聯合早報》分析，這次遼寧艦改裝的重點是升級電子設備和作戰指揮管理系統。近年解放軍加速電子設備更新換代，遼寧艦上的各種電子設備和指揮系統已經使用6年，而中國首艘自主研製的國產航母經過幾次試航，一些比遼寧艦更先進的設備得到驗證後，便在這次改裝中換用到遼寧艦身上。此舉不僅可以減少維護成本，還降低以後2艘航母進行聯合作戰時的協同難度

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲在遼寧艦上訓練的殲-15。（圖／CFP

當然遼寧艦正式回歸海軍序列後，首要任務就是盡快恢復殲-15艦載機的常態化訓練。陸媒指出，雖然目前海航的飛訓基地擁有完備的模擬起降設施，但仍無法完美複製現真實的海上起降狀態，如此一來勢必影響整體戰鬥力的生成。此外，培養更多具備夜間著艦能力的艦載機飛行員，也都需要遼寧艦盡快歸隊進行配合。

今年對中國海軍來說將迎接別具意義的建軍70周年，4月23日的黃海閱兵除展示解放軍海軍實力外，還將同時舉行國際閱艦式，預計中國國家領導人、中共中央軍委主席習近平也將出席。日本《共同社》在上月透露，海上自衛隊正考慮派遣艦艇參與，若能實現將成為2011年12月以來的首次訪華行動。

遼寧艦最新照片顯示，其航空艦橋首度乾淨露面，明顯艦橋的內部空間增大。同時艦艏舷號和甲板線畫也已刷上。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲遼寧艦改造艦橋後內部空間增大。（圖／翻攝自新浪軍事）

遼寧艦是在2018年5月27日回到大連造船廠開啟改造工程，同年9月被捕捉到首度在艦島刷上自己的舷號「16」。《環球時報》認為，舷號塗裝的改進很可能是借鑒美國航母的做法，目前美軍現役的10艘尼米茲級航母外形十分接近，在艦島上塗刷舷號的設計能有利於艦載機飛行員進行更好的識別，此舉也同時為中國未來組建多航母編隊進行準備。

至於備受矚目的艦橋部分，明顯在拆除八角亭式指揮塔台後，整個艦橋的內部空間增大。同時艦橋打通後，視野更加優良，整個甲板運作面基本將盡收眼底，再沒有視區死角，未來將實質提升艦載機運作效率，讓殲-15及各種艦載直升機出動時更高效，從而提升整個航母編隊的作戰能力。

▼改裝之前的遼寧艦航空艦橋視野不足下，不利於航空指揮人員指揮艦載機的起降和調度。（圖／翻攝自新浪軍事）

改裝之前的遼寧艦航空艦橋，視野不足下，不利於航空指揮人員指揮艦載機的起降和調度。（圖／翻攝自新浪軍事）

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川普終於讓步！與國會達協議　宣布重啟政府三週

關鍵字：遼寧艦,遼寧號,殲-15,首艘國產航母,002型,艦橋,解放軍,大陸軍武,軍武

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