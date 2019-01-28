保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

▲中國陸軍司令員韓衛國感動落淚，擁抱保護同袍失去雙眼雙臂的掃雷戰士。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

經常親自撰寫書信給官兵及家屬，被陸媒的評為「知兵愛兵」的中國陸軍司令員韓衛國，日前在北京舉行頒獎儀式中，面對掃雷時為保護戰友失去雙手和雙眼的官兵，不禁感動落淚給予擁抱，再次展現其溫暖的一面。

據北京日報「長安街知事」官方微博報導，陸軍於1月25日下午在北京舉行首屆「四有」新時代革命軍人標兵頒獎儀式，陸軍司令員韓衛國、政治委員劉雷為標兵頒獎。就在為杜富國頒獎時，韓衛國不禁落淚。

杜富國出生於1991年11月隸屬於南部戰區陸軍雲南掃雷大隊。去年10月，他在雲南省麻栗坡縣某雷場掃雷時，發現一枚少部分露於地表的加重手榴彈彈體，當時便對同組作業的戰士說「你退後，讓我來」，獨自上前排除手榴彈時突遇爆炸，杜富國用身體擋住彈片保護戰友，自己卻失去雙手和雙眼。

在頒獎現場，杜富國對將再赴邊境排雷一線的戰友們說：「兄弟們，對不起，原諒我再也沒有辦法跟你們一起掃雷了，請你們替我繼續完成任務，向你們致敬，我等著你們勝利歸來！」說完，他便舉起被炸傷的右臂，敬了一個最震撼的軍禮。

韓衛國表示，在座的各位標兵，是新時代百萬陸軍的優秀代表，事跡非常感人，普遍受到全國全軍表彰。特別是杜富國，主動請纓去掃雷，危險面前「讓我來」，身受重傷很堅強，是了不起的英雄。

事實上作為陸軍司令，韓衛國先是在2017年9月時值中秋前夕，給陸軍全體新兵寫了一封信。信中他分享自己新入伍時的經歷，「我當新兵時，班長在訓練急時，也有踢過我的屁股」，但在一次生病，平時非常摳門的班長買了一個雞蛋，讓炊事班煮了一碗麵條，「這頓飯讓我流下了眼淚，永遠不會忘記」。

接著2018年1月28日，韓衛國再寫了「致陸軍官兵家屬的一封信」，內文表示「就要過年了，我想和大家說說心裡話」，感謝軍人家屬多年的無私付出，也要求他們當好賢內助，使自己的另一半不要犯錯，穩步前進。