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保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

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▲▼中國陸軍司令員韓衛國面對掃雷時為保護戰友失去雙手和雙眼的官兵，不禁感動落淚給予擁抱，再次展現其溫暖的一面。（圖／翻攝自央視）

▲中國陸軍司令員韓衛國感動落淚，擁抱保護同袍失去雙眼雙臂的掃雷戰士。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

經常親自撰寫書信給官兵及家屬，被陸媒的評為「知兵愛兵」的中國陸軍司令員韓衛國，日前在北京舉行頒獎儀式中，面對掃雷時為保護戰友失去雙手和雙眼的官兵，不禁感動落淚給予擁抱，再次展現其溫暖的一面。

據北京日報「長安街知事」官方微博報導，陸軍於1月25日下午在北京舉行首屆「四有」新時代革命軍人標兵頒獎儀式，陸軍司令員韓衛國、政治委員劉雷為標兵頒獎。就在為杜富國頒獎時，韓衛國不禁落淚。

杜富國出生於1991年11月隸屬於南部戰區陸軍雲南掃雷大隊。去年10月，他在雲南省麻栗坡縣某雷場掃雷時，發現一枚少部分露於地表的加重手榴彈彈體，當時便對同組作業的戰士說「你退後，讓我來」，獨自上前排除手榴彈時突遇爆炸，杜富國用身體擋住彈片保護戰友，自己卻失去雙手和雙眼。

在頒獎現場，杜富國對將再赴邊境排雷一線的戰友們說：「兄弟們，對不起，原諒我再也沒有辦法跟你們一起掃雷了，請你們替我繼續完成任務，向你們致敬，我等著你們勝利歸來！」說完，他便舉起被炸傷的右臂，敬了一個最震撼的軍禮。

▲▼中國陸軍司令員韓衛國面對掃雷時為保護戰友失去雙手和雙眼的官兵，不禁感動落淚給予擁抱，再次展現其溫暖的一面。（圖／翻攝自央視）

韓衛國表示，在座的各位標兵，是新時代百萬陸軍的優秀代表，事跡非常感人，普遍受到全國全軍表彰。特別是杜富國，主動請纓去掃雷，危險面前「讓我來」，身受重傷很堅強，是了不起的英雄。

事實上作為陸軍司令，韓衛國先是在2017年9月時值中秋前夕，給陸軍全體新兵寫了一封信。信中他分享自己新入伍時的經歷，「我當新兵時，班長在訓練急時，也有踢過我的屁股」，但在一次生病，平時非常摳門的班長買了一個雞蛋，讓炊事班煮了一碗麵條，「這頓飯讓我流下了眼淚，永遠不會忘記」。

接著2018年1月28日，韓衛國再寫了「致陸軍官兵家屬的一封信」，內文表示「就要過年了，我想和大家說說心裡話」，感謝軍人家屬多年的無私付出，也要求他們當好賢內助，使自己的另一半不要犯錯，穩步前進。

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關鍵字：韓衛國,解放軍,陸軍司令員,掃雷,大陸軍武,軍武

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