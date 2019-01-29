美促台用「刺蝟戰略」應對解放軍　輕量小型武器取代大型昂貴裝備

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

軍武中心／綜合報導

根據《經濟學人》報導，美國鼓勵台灣採取「刺蝟戰略」來應對大陸，通過輕量小型化武器取代大型昂貴的裝備；台灣方面認同美國的建議，並於2017年提出「整體防衛構想」（ODC），內容也符合刺蝟戰略原則，並且得到總統蔡英文的支持。

報導指出，1996年台海危機期間，中方的軍事支出只有台灣的2倍，如今已高達15倍，這迫使台灣的領導階層反思防禦政策。報導提到，大陸的飛彈能夠迅速摧毀台灣的機場，因此中山高速公路不僅用於民生交通，戰時還可提供軍機起降。

報導表示，「刺蝟戰略」的優先選項是發展智能水雷（能夠避開掃雷）、無人平台（例如離島遙控哨戒炮、武裝無人機）以及導彈；台灣正在製造數百枚「雄風」巡航導彈，這些導彈能夠部署在小型快艇和卡車上方。

不過報導也直言，並非所有人都願意拋棄傳統的戰爭方式，「刺蝟戰略」之所以吸引台灣的領導階層，主因在於傾向讓台灣自行建造較小的武器系統。

▼愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

美國海軍戰爭學院教授莫瑞（William Murray）也曾主張台灣應該實行「刺蝟戰略」。他認為，台灣必須為美國爭取更多時間來評估及反應，要能經得起解放軍的初期攻勢，與其購買昂貴的空對地、空對海等導彈，不如購買相對便宜、兼具機動性的陸基反坦克、反艦、防空導彈、多管火箭，並且強化裝甲及炮兵戰力。

莫瑞指出，大陸的軍事現代化已經基本上改變台灣的安全選項，就算面對台灣的「愛國者二型」、「愛國者三型」還是有能力摧毀機場跑道與港口等設施，迫使台灣的戰機、船艦無法補給進而失去戰鬥能力。他強調，台灣實行刺蝟戰略旨在強化地面防禦、保障關鍵設施，並讓本土能夠經得起長程精準攻擊。