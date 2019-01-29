　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美促台用「刺蝟戰略」應對解放軍　輕量小型武器取代大型昂貴裝備

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

軍武中心／綜合報導

根據《經濟學人》報導，美國鼓勵台灣採取「刺蝟戰略」來應對大陸，通過輕量小型化武器取代大型昂貴的裝備；台灣方面認同美國的建議，並於2017年提出「整體防衛構想」（ODC），內容也符合刺蝟戰略原則，並且得到總統蔡英文的支持。

報導指出，1996年台海危機期間，中方的軍事支出只有台灣的2倍，如今已高達15倍，這迫使台灣的領導階層反思防禦政策。報導提到，大陸的飛彈能夠迅速摧毀台灣的機場，因此中山高速公路不僅用於民生交通，戰時還可提供軍機起降。

報導表示，「刺蝟戰略」的優先選項是發展智能水雷（能夠避開掃雷）、無人平台（例如離島遙控哨戒炮、武裝無人機）以及導彈；台灣正在製造數百枚「雄風」巡航導彈，這些導彈能夠部署在小型快艇和卡車上方。

不過報導也直言，並非所有人都願意拋棄傳統的戰爭方式，「刺蝟戰略」之所以吸引台灣的領導階層，主因在於傾向讓台灣自行建造較小的武器系統。

▼愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

▲▼漢光演習,愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

美國海軍戰爭學院教授莫瑞（William Murray）也曾主張台灣應該實行「刺蝟戰略」。他認為，台灣必須為美國爭取更多時間來評估及反應，要能經得起解放軍的初期攻勢，與其購買昂貴的空對地、空對海等導彈，不如購買相對便宜、兼具機動性的陸基反坦克、反艦、防空導彈、多管火箭，並且強化裝甲及炮兵戰力。

莫瑞指出，大陸的軍事現代化已經基本上改變台灣的安全選項，就算面對台灣的「愛國者二型」、「愛國者三型」還是有能力摧毀機場跑道與港口等設施，迫使台灣的戰機、船艦無法補給進而失去戰鬥能力。他強調，台灣實行刺蝟戰略旨在強化地面防禦、保障關鍵設施，並讓本土能夠經得起長程精準攻擊。

ET快訊
嬰兒肚臍「鼓鼓的」父母刀切「放氣」　竟流出50cm腸子
雷洪6老婆全跑光「又有50歲新歡」　陳美鳳驚訝瞪大雙眼
只剩2天！iPhone舊機換新「這裡」最划算　XR現省近1萬

關鍵字：刺蝟戰略,台海危機,整體防衛構想,雄風巡航導彈,愛國者二型,愛國者三型,解放軍,台灣軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

部署南海瞄準解放軍　美國研製射程1600公里超級火炮

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

美促台用「刺蝟戰略」應對解放軍　輕量小型武器取代大型昂貴裝備

日本擬取消出雲號停靠南韓　日媒：火控雷達照射事件影響

波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

美日共同作戰新計畫曝光　涵蓋太空等六項戰略領域

美研製射程1600公里超級火炮　準備部署南海瞄準解放軍

東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

美促台用「刺蝟戰略」應對解放軍　輕量小型武器取代大型昂貴裝備

日本擬取消出雲號停靠南韓　日媒：火控雷達照射事件影響

波頓筆記曝光「派5000美軍到哥國」　網瘋傳：出兵委內瑞拉？　

美日共同作戰新計畫曝光　涵蓋太空等六項戰略領域

美研製射程1600公里超級火炮　準備部署南海瞄準解放軍

東風-26採雙錐形彈頭　除打航母還能攻千里外地下目標

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

大陸晉華訴訟未果　聯電重申會捍衛公司權益到底

國際賽英語多重要　周天成：對手講垃圾話可以抗議

開箱公仔卻「蹦」出隱藏版大眼萌喵　他樂歪：夾到最大獎

中職／注重身體恢復　鄭錡鴻目標投滿整季

搶先帶逛片！NEW ERA全亞洲最大旗艦店登場　6大重點總整理

甩尾車賽車主題餐廳搬到南港　南港居民首三日搶先免費體驗

狂！A-Lin有官網又要推專屬APP　加碼4驚喜送鐵粉

華為未直接售設備給伊朗？任正非涉嫌對FBI作不實陳述

柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千份發財金10分鐘搶光

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

軍武熱門新聞

遼寧艦海試一周後返回大連

解放軍繞台蘇-35旅已具反艦能..

俄圖-22M3墜毀影像曝光

東風-26近距清晰可見雙錐形彈..

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

解放軍第8艘055艦首裝電磁炮..

美研製射程1600公里超級火炮..

美促台用「刺蝟戰略」應對解放軍

筆記露餡！「派5000美軍到哥..

中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

黃竣民新作詳解德國戰車演進

四支部衛生營專業救護培養

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

更多熱門

相關新聞

日本擬取消出雲號停靠南韓釜山

日本消息人士透露，鑒於日韓關係持續緊張，防衛省準備取消「出雲號」（DDH-183）護衛艦今年春季停靠南韓釜山的計劃。日媒指稱，這是在南韓海軍艦艇向自衛隊飛機照射火控雷達等導致兩國關係惡化的背景下，防衛部門決定縮小交流的實際情況。

筆記露餡！「派5000美軍到哥國」

美日共同作戰新計畫曝光

美稱南海部署超級火炮瞄準解放軍

遼寧艦海試一周後返回大連

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

郭雪芙認了被劈腿3次！

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

更多

最夯影音

更多

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面