美日共同作戰新計畫曝光　涵蓋太空等六項戰略領域

▲日本陸上自衛隊。（圖／翻社自陸上自衛隊臉書）

軍武中心／綜合報導

日媒引述消息人士說法指稱，日本政府已著手研究自衛隊與美軍新的共同作戰計畫，內容涵蓋海、陸、空、太空、網路以及電磁波攻擊六項領域，將在今年春季舉行的美日「2＋2」會議上推動，確認為制定計畫而加快作業。

根據《共同社》報導，新的計畫旨在推行美日部隊一體化運作，用於防備多領域同時遭受多次攻擊，目的是要應對來自中國在太空、網路空間的軍事影響力；日本若能與美軍合作，將有助於維持和提升國防安全。報導強調，為了爭取民眾的支持，預料日本政府對內說法不會超出專守防衛的框架。

▼日本自衛隊與美國陸戰隊聯合軍演，日方出動AAV-7A1兩棲突擊車。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，新的計畫以美軍在六項領域同時展開作戰為前提，將制定具體的運作方式，不過內容尚未公開。在新的計畫當中，預計將寫進針對人造衛星的破壞手段，並且致力防範針對自衛隊的網路攻擊，還設想了受到電磁波攻擊造成防衛基礎設施癱瘓的可能情況。

報導透露，美日至今制定過多項共同作戰計畫，例如2015年4月曾在修改過的防衛合作指針中提到，將對日本的彈道導彈攻擊實施共同作戰。報導還稱，美軍正在構想如何多域作戰（Multi Domain Battle），預計今年內讓陸海空軍和海軍陸戰隊執行，還將在關島展開美日多域作戰聯訓；日本政府針對新計畫的討論正是基於美方的動態而來。