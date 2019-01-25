台南龍崎掩埋場案　黃偉哲宣布：列自然地景　停工！

▲台南市長黃偉哲25日宣布台南龍崎掩埋場暫列「自然地景」，為避免施工造成的地景無法恢復，將依文資法規定程序禁止施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月25日宣布，台南龍崎掩埋場暫列「自然地景」，為避免施工造成的地景無法恢復，將依文資法規定程序禁止施工，歐欣公司應自即日起停止該地的所有水保工程。

黃偉哲指出，經過台南市政府組成專案小組到現地會勘，之後做成幾個結論，為了避免施工影響整體自然地景的保護，台南市政府宣布：

一、台南市會依照文資法84條2項規定，將龍崎廢棄物處理場指定為暫訂「自然地景」。

二、由於暫訂自然定景採比照古蹟的保護措施，所以歐欣公司應自即日起停止該地的所有水保工程。

三、後續相關程序將依自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法第4條，請農業局擬具評估報告，並且與相關局處及學者專家組成審議委員會進行自然地景審議。

黃偉哲說，這個是一個法定程序，台南市政府把它指定為暫訂自然地景，之後一年內，市府要組成學者專家的委員會來好好審議，審議結論之後將來再會依照文資法及自然地景審議辦法來做最後的決定，這個審議委員會應是客觀的。

他表示，他個人對於龍崎牛埔的這個地方是有立場，他在擔任立委時，就跟許添財立委一起提的案，但是現在擔任台南市長，應該秉持依法行政的過程，所以在就職前後有許多團體提出一些指教，市府都虛心接受，但是身為市長還是依法來執法，現在市府依照相關的法令規定，來做的相關必要的法定程序。

黃偉哲說，今天就是把它指定為「暫定自然地景」，因為要審議這個自然地景是不是真正具有「自然地景」的條件，所以為了避免審議期間，當地的景觀或當地的地質被破壞掉，所以市府即日起就要暫停水土保持工作的施工，那也希望說在這段審議時間，請市民大眾能夠留一個空間給所有的審議委員，來做必要的審議跟處理。

▲台南龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形。

台南市府指出，龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形。工業局2001年在此推動事業廢棄物處理場，2003年和2010年通過環評與環差，開發面積41.1955公頃。台灣的泥岩堊地主要分布於台南、高雄、台東一帶，其泥岩出露面積超過1000平方公里、厚度約3000到4000公尺，其中高雄燕巢堊地與台東利吉堊地皆已公告為地質公園；台南市政府為保護此一世界稀少泥岩地形，亦將朝指定為自然地景之方向辦理，避免受開發之影響。

龍崎掩埋場開發許可係經由經濟部核准，爭議已超過10年，在此期間行政院環保署、經濟部工業局及監察院等單位皆陸續來函要求台南市政府依法妥處。台南市政府依權管水土保持法，要求水土保持義務人歐欣公司做好水土保持處理及維護工作，且施工許可證，施工期限為依據經濟部工業局核准最新展延之開發期限至108年3月10日止，依法行政，並要求相關局處嚴格監督。

龍崎事業廢棄物場址，在未完成自然地景評估報告前，因該計畫已完成環境影響評估，且業經經濟部核定，場址範圍可依計畫施工。為避免施工影響整體自然地景保護，將依文化資產保存法第84條及暫定古蹟條件及程序辦法第2條緊急情事之規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景，並成立「台南市自然地景、自然紀念物審議委員會」；待評估報告完成後，將評估報告送審議委員會審議，將該場址指定為自然保留區、地質公園或自然紀念物。

台南市政府同時呼籲中央經濟部，龍崎事業廢棄物掩埋場開發許可於2019年3月到期後，應不再展延並停止開發，並投入研究及觀光等資源，將此具世界特色的泥岩堊地進行相關規劃與保護，為當地世界級自然景觀保存盡一份心。