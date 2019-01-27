南韓海軍取消2月訪日行程　「中斷軍事交流」抗議巡邏機挑釁

▲ 南韓國防部公開日本巡邏機23日低飛逼近韓驅逐艦的照片。（圖／南韓國防部）

國際中心／綜合報導

雷達照射爭議持續延燒，南韓國防部今（27）日宣布，海軍第1艦隊司令官2月訪問日本海上自衛隊基地的行程已經取消；日本防衛省也正商討取消海上自衛隊艦艇4月停靠釜山港的計劃，雙方軍事交流恐全面中斷。

南韓軍方日前指控，日本巡邏機23日再度低空飛行，逼近韓方驅逐艦，已經是日方一個月內第四次公然挑釁，因此警告，若此類事件再度發生，必將採取強硬態度。根據國防部及海軍27日消息，第1艦隊司令官金明洙（音譯）原定2月出訪位於舞鶴港的舞鶴地方隊基地，如今已經確定不會成行。

據報導，南韓海軍及日本海上自衛隊每年都會派出艦隊司令官級別的指揮官互相訪問，以深化交流；單數年由韓方軍官出訪海上自衛隊基地，雙數年則由海上自衛隊出訪南韓海軍艦隊司令部。韓軍人士透露，「2月輪到我方訪問日本海上自衛隊基地，但已經通報日方，今年不會出訪。」

《韓聯社》指出，取消出訪行程為火控雷達事件演變成長期爭端的應對措施。第1艦隊司令部負責保衛東海（日本稱日本海），指揮艦為廣開土大王級驅逐艦，日本P-3巡邏機卻在2018年12月低空飛行，對其展開威脅行為，引起南韓軍方嚴正抗議。

此前，南韓聯合參謀本部作戰本部長徐旭23日緊急召開記者會指出，日本P-3巡邏機在南韓離於島西南方約131公里處海域低飛，高度僅有60至70公尺，距離韓方驅逐艦約540公尺。他說明，自雷達照射事件爆發後，韓方採取較為保守的態度，日方卻在本月18日、22日及23日一再靠近，明顯是蓄意挑釁，「使我們不得不懷疑日本的意圖，對此表示強烈譴責。若此類行為再次發生，必將採取強硬的應對措施。」