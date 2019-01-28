黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

▲知名的德國「萊茵金屬」公司數度邀請黃竣民個人入廠參觀。（圖／翻攝自「James的軍事寰宇」臉書）

軍武中心／綜合報導

知名軍事作家、陸軍退役中校黃竣民再度推出新著作《鋼鐵傳奇二部曲：德國戰車寫真1956-今日》，28日在台北劍潭的活動中心舉辦新書發表，吸引大批軍迷共襄盛舉。據了解，這是他針對德國裝甲部隊裝備與歷史演進三部曲的最後一部，新書更獲得德國前陸軍副總長尤根•烏芙爾（Jürgen Ruwe）中將特地為其撰序推薦，完成中文出版界中的新創舉。

被軍迷稱為「戰車博士」的黃竣民選擇在3年前退役，展開他在軍事寫作上的探索旅程。由於先前曾翻譯過「沙漠之狐」隆美爾（Erwin Johannes Eugen Rommel）和「德國裝甲兵之父」古德林（Heinz Wilhelm Guderian）的軍事經典著作，因此走訪德國三大名將過程格外令所接觸的德軍刮目相看，甚至也讓這些歷史名將的家族後人願意在宅邸接見這一位來自台灣的軍官。

▼擁有獨特的經歷與機緣，黃竣民罕見成為古德林家族宅邸的座上賓。（圖／翻攝自黃竣民臉書）

近年黃竣民在往返於德國蒐集寫作題材期間，也獲得許多軍方與民間單位的支援，甚至多次在演習場等地，與德國陸軍司令約格•傅美爾（Jörg Vollmer）中將互贈台-德兩國陸軍的紀念品。有趣的是，傅美爾司令的父親克勞斯•傅美爾（Klaus Vollmer），早期曾是德籍顧問團的重要成員之一，因此對於台灣並不陌生，而這種間接且另類的國民外交，無疑也突破長久以來的政治藩籬。

▼在德國蒐集材料期間，黃竣民數度與德國陸軍司令--傅美爾中將相見歡，並互贈紀念品。（圖／翻攝自黃竣民臉書）

這本全新著作重點在於冷戰期間由當時的西德所研製的一些測試性裝甲車款，由於坊間的資訊甚少，因此特別引起軍事讀者、尤其是戰車迷的關注。更難能可貴的是，黃竣民身為一位外籍人士，德國的「軍備蒐集辦公室」（WTS）卻罕見地同意讓他得以進入多輛的試驗車款內拍攝內部陳設，在華人界中應該算是頭一遭。

此外，知名的世界級軍火製造商--「萊茵金屬」（Rheinmetall）公司，也曾多次單獨邀請黃竣民參觀「豹Ⅱ」（Leopard Ⅱ）戰車生產線、120mm滑膛砲製造流程、「美洲獅」（Puma）及MAN軍用卡車生產線、甚至是最新推出的KF-41型「山貓」（Lynx）步兵戰車，而這些參訪記錄都在他的臉書公開過。

▼罕見裝有自動裝彈機的「豹Ⅱ」型測試戰車。（圖／翻攝自黃竣民臉書）

為了繼續實現對於軍事史的鑽研，黃竣民過去除了出版過軍事情報作業的工具書、自傳、翻譯過軍事經典書籍、軍史軼事外，現在也以軍事寫真書走出他在著作上的另一個里程碑。值得注意的是，就在去年年底由他先前所出版的二本寫真書，已經正式在中國大陸發行簡體中文版。可以說能夠用拍攝的照片和文字，成功打入中國大陸的閱讀市場，以他這樣軍職的身份背景，如此成就在國軍裡算是屈指可數。

▼黃竣民新書發表會吸引大批軍迷共襄盛舉。（圖／主辦單位提供）