海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

▲經過一周的海試工作遼寧艦回到大連造船廠，檢驗航母在完成維護升級和改造工作後的相關性能。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

一周前進行改裝後首次海試的遼寧艦已在28日上午回到大連造船廠，停靠在乾船塢出口處的碼頭邊，再次在農曆春節前夕與首艘國產航母同框出現。從網傳圖片顯示，返航的遼寧艦飛行甲板上擋焰板已全部打開，《環球時報》認為，此次海試應是檢驗航母在完成維護升級和改造工作後的相關性能。

遼寧艦於今年1月21日上午在拖船的幫助下離開大連造船廠碼頭，這也是該航母自去年5月27日返回大連進行維護升級和改造工作以來首次出海。經過為期近9個月的連續施工，遼寧艦的維護升級和改造工作已基本完成。

其中最備受矚目就是艦橋部分，明顯在拆除八角亭式指揮塔台後，整個艦橋的內部空間增大。同時艦橋打通後，視野更加優良，整個甲板運作面基本將盡收眼底，再沒有視區死角，未來將實質提升艦載機運作效率，讓殲-15及各種艦載直升機出動時更高效，從而提升整個航母編隊的作戰能力。

▼遼寧艦於2019年1月21日上午離開大連造船廠碼頭，開啟大幅度改造後的首次海試。

報導指出，遼寧艦在一周前離開碼頭時，在滑躍跳板後方的飛行甲板上擺放了一架殲-15艦載戰鬥機的模型。而返航後，目前這架殲-15艦載機模型已經改變擺放位置，被放在艦島後方的甲板上。此外，曝光的圖片顯示，飛行甲板上的擋焰板也已經全部打開，在甲板周邊的鞭狀天線也全部豎起來。

新加坡《聯合早報》也曾分析，這次遼寧艦改裝的重點是升級電子設備和作戰指揮管理系統。近年解放軍加速電子設備更新換代，遼寧艦上的各種電子設備和指揮系統已經使用6年，而中國首艘自主研製的國產航母經過幾次試航，一些比遼寧艦更先進的設備得到驗證後，便在這次改裝中換用到遼寧艦身上。此舉不僅可以減少維護成本，還降低以後2艘航母進行聯合作戰時的協同難度。

▼遼寧艦首度在艦島刷上自己的舷號「16」，有利於艦載機飛行員進行更好的識別。