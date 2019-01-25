獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

記者吳奕靖／高雄報導

一名韓籍大眼正妹女子跟朋友一同到高雄自助旅行，但沒想到卻把手機遺落在計程車上頭，女子到派出所求助，員警在10分鐘之內就把手機找回來，讓這名韓籍大眼正妹笑開懷，嬌羞回答：「非常棒」，甚至還透過手機翻譯軟體回應：「很善良」，不過大眼正妹甜美感謝模樣，讓員警私下說，「我整個都融化了」。

▲韓國大眼正妹稱讚台灣警察效率好快 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國大眼正妹稱讚台灣警察效率好快 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名韓籍大眼正妹來到高雄市三民一分局長明派出所求助，透過簡單的英語跟手語表達，自己的手機遺落在計程車上頭不知道該怎麼辦，眼淚在正妹的眼眶打轉，讓人看了很不忍心，警員楊欣峰看到這個情況，拍胸脯告訴正妹別擔心，立刻調閱監視器找尋計程車車號，並撥打車行電話詢問，在10分鐘內就成功聯絡上該計程車司機，順利尋回遺失手機，韓籍正妹才露出了笑容。

面對員警處理迅速，這位韓籍大眼正妹透過簡單英語表示：「very best」來稱讚處理速度非常快，還說了「very good」，並且還透過手機翻譯軟體表示台灣警察「很善良」，隨後立刻購買飲料請員警喝，透過手機翻譯軟體強調這是「當你得到幫助的時候，它就是韓國文化」，員警一開始拒絕接受，不過在這名韓籍正妹「水汪汪」眼神的懇求下，只好接受，成功促成一次台韓另類親民外交。

▲韓國大眼正妹透過手機翻譯軟體表達「韓國文化」感謝 。（圖／記者吳奕靖攝）