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價差超大！超商也買得到「好市多夯品」　網驚：年費沒白繳

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▲▼ 好市多商品超商買得到 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多商品超商也買得到 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

消費中心／綜合報導

深受台灣人喜愛的美式賣場好市多（Costco），即使每年都要繳年費，但仍吸引不少人趨之若鶩。不過，就近有網友發現連鎖便利商店也有在賣好市多夯品，但仔細比對兩者的價格差異，讓他直呼，「還好不枉費我繳年費了！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO 文說，「現在連鎖便利超商無極限～居然有好市多熱銷商品，那我繳年費是為了什麼？」不過，該網友隨後再仔細比對兩者價格，發現超商的售價都比Costco貴。

「還好不枉費我繳年費！」原PO指出，像是Kirkland Signature科克蘭三層抽取衛生紙好市多賣場價319元、線上價345元，超商399元；Angie's鹹甜爆米花好市多賣場價259元、線上價299元，超商329元；ARM & HAMMER加強除臭貓砂，好市多賣場價469元、線上價519元，超商589元。

▲▼ 好市多商品超商買得到 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，其他網友紛紛表示，「便利商店賣方便呀」、「方便不用辦卡」、「這算代購的一種」、「其實非常多東西都不是好市多獨賣，但很多東西好市多份量會大一點&便宜一些」、「方便啦，不用去人擠人差那一點錢我有時候也會去買」、「代購的概念，又不用出遠門、時間、汽油，又不用會員，會員卡只剩瑕疵退貨的功能」、「對於只需要單項商品或不想辦卡的人很方便」。

另外，也有網友認為說，「爆米花好貴...」、「洋芋片並不會喔！現在外面量販店都已經有大包裝，最近好市多又漲一波，根本已經比一般量販店的還貴，已經不再好市多買洋芋片」、「累積消費金額夠多，每年紅利折抵消費，就把會員費給抵銷掉了...所以各取所需，看妳要的是什麼？」、「有時候我很懶得去好市多結帳排隊，也會買」。

其中，還有網友跳出來分析，「同樣是卡迪那，家樂福340G才99元，好市多420克145元，家樂福平均1元買3.43克，好市多1元才只能買2.89克，大家繳了年費卻只能買更貴的東西，現在的好市多要你會費，賣你更貴。隨你抱怨，從來不變」、「當初好市多瘋搶亂象的薯格格，家樂福現在特價99元都沒人搶XD」。

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關鍵字：超商,便利商店,好市多,美式賣場,會員,Costco

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