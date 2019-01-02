遲到2hr才來！美容院闆娘「每天打10通」請她上班　心累開除卻被擺一道

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一名23歲美容院老闆娘之前僱請一位同齡女員工，由於對方從外地來、自己在外租房，所以她特別照顧。沒想到，女員工早上10點半的班，都要到中午才姍姍來遲，害闆娘每天得打將近10通電話「請她上班」，最後還來不及開除，又被對方給擺了一道。

「唉...實在是無法了解。」台中一位年輕老闆娘在爆怨公社感嘆，之前她僱請85年次的女生，眼看對方老家在桃園，自己一人在外租房，身體也不太好，所以有什麼困難她都願意幫，「要回桃園，我載她去高鐵，我一個很好的員工還會幫她買早餐。」

▲女員工稱家裡臨時有事要離職。（圖／翻攝自爆怨公社）

怎料真心換絕情，女員工早上10點半上班，但到了後期幾乎都12點半才到，而且還厚臉皮早退，「每天打將近10幾通電話請她上班，然而今天一句家裡有事不做所以辭職，我只是想抱怨一下，不做可以提早說...，已心累，不要讓我一直打。」

老闆娘無奈道，「我覺得不要遲到太嚴重都不是問題，有事情我也可幫她。當老闆的...真的害怕一個女生人生地不熟，發生什麼事也承擔不起啊啊啊啊啊。」

看到如此佛心又體貼的老闆，網友們紛紛替她抱不平，直說「完全的貼冷屁股捏」、「欠操的草莓一枚」、「我遇到這種員工早叫她滾了」、「走了也好，省得麻煩」；另外，也有不少人敲碗求面試「還有缺人嗎？」、「老闆人也太好，讓我當你的員工吧，不敢說我是個多優秀的人，但至少不會遲到早退或要上不上的」。

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