老公帶小三遊山玩水還拍口交照　人妻「世界一片黑暗」

▲人妻看到老公手機內有與小三偷情的口交照後，「頓覺世界一片黑暗」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北一名人妻發現老公常帶著一名女性友人全台跑透透，懷疑內情不單純，直到在老公手機裡看到一張，小三幫老公口交的照片，證實遭背叛，人妻「頓覺世界一片黑暗」，要求小三退出不成，提告求償。士林地方法院審理判決，老公和小三要為侵害人妻的配偶權益，連帶賠償35萬元。

人妻向法官表示，她和老公是在2011年初結婚，但從老公的手機內照片發現，老公和小三最晚從2017年4月開始，就多次南下苗栗、墾丁等地開心玩樂，還有兩人去旅館開房間、赤裸上半身的照片，人妻懷疑自己遭背叛，但不敢肯定。

後來人妻看到小三幫老公口交的照片，「心中懷疑得到證實，頓覺世界一片黑暗」，人妻不滿自己努力打工維持家計，老公卻帶著小三到各地遊山玩水，還曾帶著孩子去跟小三見面，回到家裡，卻對她暴力相向，又造成她罹患急性壓力症候群，想老公和小三求償70萬元。

人妻的老公坦承有婚外情，小三則宣稱，人妻早就發現這段婚外情，也已經原諒「宥恕」她了，她現在沒有錢可以賠償人妻。

不過法官查出，人妻曾LINE給小三，「你答應不干涉我們的婚姻，但是你並沒有做到，最終還是法院見了」，小三還回：「是我沒有做到，我最後還是心軟了！」無證據顯示人妻已經原諒這段婚外情，考量小三的網頁曾有到杜拜和歐洲旅遊的訊息，可見還有一點資力，判決這對婚外情男女要連帶賠償人妻35萬元。可上訴。