薑是老的辣！兒子被仙人跳詐3百多萬　父親火大讓對方坐牢並噴446萬

▲老爸幫兒子還錢，後來發現是詐財，他進一步要求對方要給他們父子倆精神補償！（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者陳雕文／新北報導

新北市有4名男女日前缺錢花用，竟生歹念，決定找國小同學下手，先把被害人騙到汽車旅館灌醉，再讓少女貼到他身上，佯稱失戀，「很想有人陪」，接著在包廂發生性行為，之後4人再拿偷拍的性愛影片要脅被害人給錢和解。被害人跟其父親決定報警處理，讓犯嫌詐財不成反賠錢！

判決指出，2016年8月間，21歲的劉、林姓男子以及徐、洪姓少女等4人缺錢花用，為了快速得到鈔票，他們決定設計劉男的陳姓國小同學，來一場「仙人跳」，先把陳約到中和區的汽車旅館唱歌喝酒，還刻意在聊天時透露徐女剛失戀，「很難過的」訊息。

直到眾人酒酣耳熱之際，徐姓少女趁勢靠在陳男身上色誘，兩人邊愛撫邊移動到床上，時機成熟了，徐女在開始大哭大叫，表現出被性侵的痛苦模樣，劉等人假意上前關心，還大罵陳，「怎麼那麼可惡！」並要求他負責，「必須拿出350萬才能擺平」。

以為爽賺一波沒想到…

陳男的父親得知此事，急忙湊出66萬，以及6張共284萬元的銀行支票賠償徐女，而陳父開出的支票記名為徐女，且禁止背書轉讓，可是徐女未成年，必須由父母陪同領取。由於徐女不想被父母發現，因此請劉男再跟陳父連絡，要求全換成現金，這時受害父子直覺有異，決定報警，讓整起事件曝光。

檢警介入調查後發現，陳男是遭到設局的受害者，因此依恐嚇取財罪，判劉、林男需蹲1年3個月的牢，其中6個月可易科罰金18萬，至於洪、徐兩少女，被少年法庭裁定保護管束，並須勞動服務定讞。



民事訴訟的部分，劉男等人將6張支票共284萬元歸還陳父，但陳父火大，認為4人太過可惡，除了要求劉等4人需歸還66萬元現金外，還得再給受害父子倆各80萬元精神慰撫金！新北地院判劉、林2人及洪姓、徐姓少女之父母共須賠陳父76萬元，陳男20萬元，仍可上訴。