美研製「超級砲」瞄準南海目標　融合「高超音速技術」射程1610km

▲美軍正研製射程達1610公里超級砲。圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國陸軍部長艾思珀（Mark Esper）近日表示，軍方正在研製射程可達1000英里（約1610公里）的「超級砲」，未來或許可從陸上瞄準南海目標。據悉，美軍多前年決定不要將「高超音速技術」軍事化，如今卻已改變想法，要將這技術應用在延長射程武器實驗上。

據《任務與目標》（TASK & PURPOSE）報導，艾思珀說，軍方之所以開發「超級砲」，是希望能夠把這款軍備部署在敵方的射程外，好讓軍隊在攻擊完敵人之後，敵方沒辦法反擊。「這就好像為何要開發矛？因為敵人有了劍，所以你只好需要一把可以投擲的矛進行遠距攻擊。」

艾思珀也說，「未來可能出現一種情況，由於解放軍戰艦或其他任何因素，使得美國海軍認為『無法進入南海』，這時陸軍就能可自島上或其他據點，進行遠距打擊敵方海上目標，在維持優勢射程的同時，為海軍或海軍陸戰隊打開大門；增程超級砲的概念就像五代隱形戰機F-35能突破反制進入戰場，為四代戰機先除去目標一樣，可幫地面部隊或其他部隊先除去威脅。」

不過艾思珀並未在透露新的遠程砲何時可以投入使用。美國眾議院軍事委員會高層官員表示，「我們目前正相當積極地走上高超音速武器化的道路，射程1000英里（約1610公里）的範圍是可以想像且實現的。」

▼美軍超級砲。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）