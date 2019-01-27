電子干擾下仍命中靶標　央視曝火箭軍擁2支東風-26導彈旅

▲東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國火箭軍日前公開東風-26型中遠程導彈的細節，在試射過程中遭受電子干擾，最後仍成功命中靶標。據了解，此次中國官媒曝光的是駐紮在河南某地的火箭軍導彈某旅，這表明除了在西部部署用於對印度實施戰略威懾的東風-26導彈部隊外，解放軍已擁有第二個具備實戰能力的該型導彈部隊。

從《央視》畫面可以看到東風-26導彈的發射車和裝填車，顯示該部隊擁有快速裝填、再次打擊的要求，如此一來該部隊的任務，至少是具備核常兼備的特性。報導指出，在去年年末，該旅全旅千人百車移防到西北大漠，內蒙古某地進行為期兩個月的駐訓，這是火箭軍機動導彈部隊的常態化訓練之一。

從此次公開細節，東風-26彈頭採用多錐體加四個小翼的氣動布局，說明其具備高速變軌和末端制導能力，再加上10馬赫的突防速度，使其有效躲避全球任何反導系統，而射程達到恐怖的5000公里，足以覆蓋亞洲地區，甚至可以撕破美國圍堵中國的第二島鏈。

「天下武功，唯快不破」，東風-26展現快速核常切換、快速機動、快速發射、快速轉移等性能。大陸知名軍事博主「科羅廖夫」指出，該型導彈採無依托機動發射，可以安裝在12X12的導彈發射車上，「射了就走，絕不回頭」。而這種高機動性，有利於隱藏導彈，快速作戰，使得導彈的戰場生存能力有效提高，尤其對戰水面目標時，一旦捕捉到目標信息就能臨機打擊，讓對手措手不及。

當然跟所有航空武器一樣，東風-26也有缺點。分析指出，相對於遠程戰略轟炸機，該型導彈不能載彈投彈重覆使用，單次發射成本太高，只能打擊一些高價值軍事目標，造價成本高外要把其融入「打擊鏈」中還需要花費一定的時間。