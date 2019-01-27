美建議台打「刺蝟戰」　調整策略消耗解放軍戰力

▲蔡英文先前在軍艦成軍典禮表示，「是國軍提升整體戰力的一個重要的步驟」。（圖／記者宋德威攝，下同）



國際中心／綜合報導

中國近年來頻頻在台灣周邊的海域進行軍事活動，使得我國必須更積極提升防禦力。英國報刊《經濟學人》文章中指出，在中國強大的軍事威脅下，台灣決定使出「刺蝟戰術」來和解放軍進行消耗戰，要實施此戰略，目前台灣最需要的武器是智慧型水雷，接著是無人載具與導彈。

文章內提到，台灣在2017年啟動的「整體防衛構想（Overall Defense Concept）」其中就包含刺蝟戰術，總統蔡英文也很支持這項計畫，在今年1月25日下令加速生產弓三和雄三導彈。刺蝟戰術是指透過部署大量小型、便宜，且機動性高的武器，以達到消耗敵方戰力。

台灣現今朝刺蝟戰術的方向努力，但仍有繼續發展大型坦克車和船艦等等，雖然這類大型、昂貴的傳統武器不符合刺蝟戰術的條件，不過還是可以達到外交、提升士氣的效果。

此外，先前央視釋出的「關島殺手」東風-26飛彈的發射畫面，證明自己軍事實力的意味濃厚，據《商業內幕》報導，中國此舉術使美國海軍研擬新的海上戰略，近年來也大幅增加「例行性自由航行」次數，使中國當局不得不繃緊神經。

▼中國東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

