　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美建議台打「刺蝟戰」　調整策略消耗解放軍戰力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼總統蔡英文表示，「今天軍艦的成軍典禮，是海軍往前走，是國軍提升整體戰力的一個重要的步驟」。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲蔡英文先前在軍艦成軍典禮表示，「是國軍提升整體戰力的一個重要的步驟」。（圖／記者宋德威攝，下同）

國際中心／綜合報導

中國近年來頻頻在台灣周邊的海域進行軍事活動，使得我國必須更積極提升防禦力。英國報刊《經濟學人》文章中指出，在中國強大的軍事威脅下，台灣決定使出「刺蝟戰術」來和解放軍進行消耗戰，要實施此戰略，目前台灣最需要的武器是智慧型水雷，接著是無人載具與導彈。

文章內提到，台灣在2017年啟動的「整體防衛構想（Overall Defense Concept）」其中就包含刺蝟戰術，總統蔡英文也很支持這項計畫，在今年1月25日下令加速生產弓三和雄三導彈。刺蝟戰術是指透過部署大量小型、便宜，且機動性高的武器，以達到消耗敵方戰力。

台灣現今朝刺蝟戰術的方向努力，但仍有繼續發展大型坦克車和船艦等等，雖然這類大型、昂貴的傳統武器不符合刺蝟戰術的條件，不過還是可以達到外交、提升士氣的效果。

此外，先前央視釋出的「關島殺手」東風-26飛彈的發射畫面，證明自己軍事實力的意味濃厚，據《商業內幕》報導，中國此舉術使美國海軍研擬新的海上戰略，近年來也大幅增加「例行性自由航行」次數，使中國當局不得不繃緊神經。

▼中國東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

▲▼東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

ET快訊
「火車劈腿男」找到了！糾纏前女友新營妹哭整晚：已分手
謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩後續
新營女生注意！她搭火車聽眼鏡男「劈腿電話」曝特徵：太渣

關鍵字：刺蝟戰,解放軍,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美建議台打「刺蝟戰」　調整策略消耗解放軍戰力

美研製「超級砲」瞄準南海目標　融合「高超音速技術」射程1610km

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

俄將列裝「天王星」戰鬥機器人　配槍砲導彈能擊穿裝甲車

紀實樂隊日常訓練　陸軍推最新招募影片「賀蘭行腳」

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

中國首次實現HUSTER-68無人艇＋無人機全自動起降

陸「飛龍-1」大載荷＋長航時無人機首飛　論證到升空僅花一年半

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

國防急迫需求　蔡英文要求中科院加速量產雄三飛彈

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

美建議台打「刺蝟戰」　調整策略消耗解放軍戰力

美研製「超級砲」瞄準南海目標　融合「高超音速技術」射程1610km

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

俄將列裝「天王星」戰鬥機器人　配槍砲導彈能擊穿裝甲車

紀實樂隊日常訓練　陸軍推最新招募影片「賀蘭行腳」

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

中國首次實現HUSTER-68無人艇＋無人機全自動起降

陸「飛龍-1」大載荷＋長航時無人機首飛　論證到升空僅花一年半

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

國防急迫需求　蔡英文要求中科院加速量產雄三飛彈

罰不怕！防檢局查78件違規帶疫區肉品　罰款總計1560萬

賓利100歲了！日內瓦車展推「百年特仕版」1張照片搶先看

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

遭「撕碎春聯砸臉」　「美女議員」戴瑋珊：鄭惠中新聞看太多？

菲利普親王寫信向骨折女道歉！　「下午陽光很刺眼」害翻車

東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京雙人來回機票

影／「我姐有淚就讓你下油鍋」　小舅掛布條嗆新郎...禮車開走1秒爆哭

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

螯足上長滿了黑色硬毛 　「郝柏村蟹」現身新社加塱溪

獨／「沒有像樣機場」F1賽車不來高雄　資深航空人員點出關鍵　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

軍武熱門新聞

阿富汗戰爭有望終結　塔利班將與..

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

遼寧艦歸隊首要任務恢復殲15訓..

俄將列裝天王星-9戰鬥機器人

美航母穿台海將打破海峽中線默契

中國便攜式導彈單兵可攜帶6枚

F-35隱形戰機名列「史上最糟..

飛龍-1大載荷長航時無人機首飛

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

陸首次實現自主無人機艇協同起降

蔡英文：中科院加速量產雄三飛彈

陸軍招募影片紀實樂隊日常訓練

沙烏地阿拉伯疑似啟動「核武生產..

更多熱門

相關新聞

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

美國陸軍部長艾思珀（Mark Esper）近日表示，軍方正在研製射程可達1000英里（約1610公里）的「超級砲」，未來或許可從陸上瞄準南海目標。據悉，美軍多前年決定不要將「高超音速技術」軍事化，如今卻已改變想法，要將這技術應用在延長射程武器實驗上。

阿富汗戰爭有望終結　塔利班將與美談判

俄將列裝天王星-9戰鬥機器人

中國便攜式導彈單兵可攜帶6枚

飛龍-1大載荷長航時無人機首飛

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面