俄「海盜旗」轟炸機逼近阿拉斯加　美加出動4架戰鬥機伴飛

▲Tu-160「海盜旗」戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國與加拿大空軍26日在阿拉斯加附近領空，攔截2架俄羅斯轟炸機。這是今年北美領空首次出現俄羅斯軍機，北美空防司令部指出，該轟炸機仍然留在國際領空，未進入加拿大或美國主權領域。俄羅斯外交部表示，戰鬥機正在完成中立水域的定期飛行任務。

北美空防司令部（NORAD）在推特上表示，26日上午偵測到2架俄羅斯Tu-160「海盜旗」（Blackjack）戰略轟炸機進入加拿大防空識別區，美國立刻從阿拉斯加空軍基地，派出E-3空中預警機，以及2架美國F-22戰機、2架加拿大CF-18戰機伴飛。幸未發生任何衝突。俄羅斯國防部則表示，這2架戰略轟炸機完成15小時的中立水域定期飛行任務。

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 2019年1月26日

這也是今年首度有俄羅斯軍機逼近北美領空。2018年9月F-22在阿拉斯加2度攔截俄羅斯轟炸機。俄羅斯軍方當時表示，所有執行的飛行任務，都遵守相關國際法規定，沒有侵犯他國的領空、領海及領土。