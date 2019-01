俄「海盜旗」轟炸機逼近阿拉斯加　美加出動4架戰鬥機伴飛

▲Tu-160「海盜旗」戰略轟炸機。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國與加拿大空軍26日在阿拉斯加附近領空,攔截2架俄羅斯轟炸機。這是今年北美領空首次出現俄羅斯軍機,北美空防司令部指出,該轟炸機仍然留在國際領空,未進入加拿大或美國主權領域。俄羅斯外交部表示,戰鬥機正在完成中立水域的定期飛行任務。

北美空防司令部(NORAD)在推特上表示,26日上午偵測到2架俄羅斯Tu-160「海盜旗」(Blackjack)戰略轟炸機進入加拿大防空識別區,美國立刻從阿拉斯加空軍基地,派出E-3空中預警機,以及2架美國F-22戰機、2架加拿大CF-18戰機伴飛。幸未發生任何衝突。俄羅斯國防部則表示,這2架戰略轟炸機完成15小時的中立水域定期飛行任務。

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB