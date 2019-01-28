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客戶收到拜年訊息笑容炸裂　菜鳥業務豬年一路發全靠LINE「發財妹」！

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▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲你在長官和客戶的心中會不會做人，過年這波就是關鍵！（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

生活中心／綜合報導

快過年了，公司行號最近卯起來尾牙，食物鏈最底層的員工這時不但要賣力表演，更要趁這個機會跟長官拜早年，留下一個好印象，為自己拚一個來年順順順～這種禮數，尤其辛苦的業務大大最清楚，不只要「按耐」長官，還要緊緊抓住客戶的心，過年禮都還沒送出去，就要先跟客戶用Line打聲招呼，加個貼圖努力刷一下存在感！

可是業務老鳥都知道，刷存在感不是重點，要刷就要刷進心坎裡，這點小心機不如學學《社畜時代》的黃妮娜！當其他小社畜們還在為了尾牙，努力練習恥力滿點的老背少、蚌殼精，美美的妮娜姐早就佈局好一切。趁長官朱姐喝著自己端來的薑茶，不經意提到最近跟客戶的對話，只見妮娜掏出手機，和其他業務一樣關心客戶「天氣變冷了～送你的薑茶喝了嗎」、希望客戶「新的一年也要請你多多照顧喔」，但特別送上超喜氣的「發財妹」貼圖，看起來就是比其他業務還要暖心。有這麼會做人的屬下，當然讓長官也覺得hen有面子！

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲跟著妮娜姐的「貼圖小心機三部曲」，輕輕鬆鬆一次站穩長官、客戶心中的地位！

拜年可以很簡單，也可以是一門學問！以前祝賀簡訊都要寫得落落長，表示誠意，但拜年說法變來變去就是那幾句，難免讓人覺得太制式，如果絞盡腦汁寫半天還被人家以為是「複製貼上」，就是直接在新春上演「比悲傷還悲傷的故事」。回來21世紀吧～現在大家都用Line貼圖拜年啦！從尾牙季開始，眼尖網友就發現貼圖小舖上架超多應景貼圖，選對年節貼圖不只夠禮數，像妮娜姐一樣適時搭配幾句關心的話，還可以幫自己招人氣、鞏固人際關係。不只過年期間「交關」一下，年後開工、春酒，還是可以繼續恭賀長官同事一波，讓人家誇你做人好成功！

最最好康的是，現在有許多免費貼圖都做得可愛又精緻，像是妮娜姐千挑萬選的這個「發財妹來拜年」貼圖，笑嘻嘻讓人一看就有好心情的Q版發財妹，造型勾錐不說，更身穿時下最夯的宮廷劇娘娘裝，傳給女生就加一句「娘娘福澤深厚」、男生一律「皇上萬福金安」，瞬間尊榮感爆表，讓在乎的人心花怒放迎新春。

客戶收到拜年訊息笑容炸裂　菜鳥業務豬年一路發全靠LINE「發財妹」！（圖／品牌提供）

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲▼發財妹來拜年，line，貼圖，社畜，U CARE，時尚，平台，快時爆BOOM SHOP。（圖／截取自「社畜時代」臉書影片，下同）

▲免費又可愛的拜年貼圖不只幫你抓到長官、客戶的心，還要送你超優好禮，犒賞你衝衝衝的事業心。

為了事業費盡苦心的你，也要懂得聰明犒賞自己，現在用Line搜尋「@boom」、加入「快時爆」好友，就可抽機票等多項好禮。即日起到2/21免費下載U CARE與時尚新平台｢快時爆BOOM SHOP｣跨界合作的「發財妹來拜年」貼圖，還可再享活動三重送，週週抽機票、購物金、電影票等超值好康，可說是過年穩賺不賠的投資。想要和妮娜姐一樣，還沒跨到豬年就鋪好成功之路，手機拿出來，就從刷一波貼圖開始吧！

▲▼發財妹來拜年貼圖，line，U CARE，快時爆BOOM SHOP。（圖／威爾嘉提供）

▲掃描QRcode，免費把「發財妹」下載進Line裡。（圖／威爾嘉提供）


免費下載拜年貼圖神器->>https://line.me/S/sticker/13348

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關鍵字：業務,心機,拜年,過年,貼圖,Line,客戶,長官,發財妹來拜年,快時爆,U CARE

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