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貓瘋社團命名揭秘！讓56萬社員上癮的療癒聖地　全因這隻「蠢萌橘喵」

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▲▼貓咪也瘋狂，漫畫，橘貓。（圖／記者萬玟伶攝）

▲不少家有胖橘的貓奴，都入手過這款可愛Line貼圖，但你知道這隻「蠢萌胖橘」原來跟臉書的「貓瘋」社團hen有關係嗎！（圖／記者萬玟伶攝）

生活中心／綜合報導

身為貓奴的你，是臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」56萬社員的其中一員嗎？每天被各種貓咪PO文輪番萌炸的時候，是否想過「貓瘋」社團名是怎麼來的呢？最近社長親身揭密，原來社團名就源自於日本超經典、暢銷35年的漫畫《貓咪也瘋狂》！而這部本來已經絕版的漫畫，也將在近期推出35週年紀念版，貓奴的荷包準備好囉！

日本原名「What's Michael？」的貓咪漫畫，故事圍繞著主角橘貓「麥可」和牠身邊其他貓咪，以及牠們眼中愚蠢愛貓人類的故事。貓瘋社長Davis笑說，自己20幾年前就是個貓奴，偶然機緣下發現這部漫畫，從此瘋狂愛上！漫畫家小林誠自己家裡也養貓，因此很精確地畫出貓咪讓人又氣又好笑的習性跟擬人化小劇場。「貓奴看這部漫畫一定很有共鳴，例如有篇漫畫畫到一對夫妻坐在沙發上，貓咪橫坐在他們腿上後，後來兩個人都不想起來了。」原來養貓者的奴性不是現在才有，30多年前就是如此！

▲▼貓咪也瘋狂，小林誠，漫畫，35週年。（圖／漫遊者出版提供）

▲▼貓咪也瘋狂，小林誠，漫畫，35週年。（圖／漫遊者出版提供）

▲搞笑的橘貓Michael在抓獵物失敗以後，舞動肥胖的身軀想蒙混過去，讓讀者看了都忍不住「想抱！想揉！」。（圖／漫遊者出版提供，下同）

這部漫畫在日本累積發行量超過500萬冊，還被日本網友譽為「貓咪漫畫之王」，早年雖有出版社引進台灣，但賣完就絕版，Davis因此想盡辦法跑了好幾趟光華商場，才蒐集到兩套二手書，1999年想在當時的Kimo奇摩成立愛貓人家族時，腦中浮現第一個名字就是這部漫畫名。從「貓咪也瘋狂家族」到如今網路最大愛貓社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，去年更集結許多獸醫、志工的力量成立「社團法人貓咪也瘋狂公益協會」，把對自己家裡貓主子的愛，延伸到需要幫助的街貓身上，得到許多愛貓網友感人響應。

最近即將出版的「35週年紀念愛藏版」，共收錄172篇漫畫，讓貓奴看了心頭暖暖，又能笑到美丁美當，不懂周遭朋友為什麼紛紛「貓中毒」的人，更可以透過這部漫畫，了解人類願意被貓主宰的神秘世界。

▲▼貓咪也瘋狂，小林誠，漫畫，35週年。（圖／漫遊者出版提供）

《貓咪也瘋狂（35週年紀念經典愛藏版+繁體版獨家簽繪卡，全五冊）》
作者：小林誠
譯者：李韻柔 
出版社： 漫遊者出版
出版日期：2019/01/17
語言：繁體中文
ISBN： 978-986-489-023-1

©Makoto Kobayashi/Kodansha Ltd

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