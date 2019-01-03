58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

▲ 從小就出現在長輩桌上的金門高粱酒，給大家的印象都是爽直帶勁，新酒老酒口感不同，各有喜好，其中104年老酒別具風味，廣受酒友們好評。陳酒不好找？現在市面上出現一款「千日醇」，一買就能喝到千日以上的老酒醇香。（圖／翻攝自「58度金門高粱酒」FB粉絲團影片，下同）

消費中心／綜合報導

酒，是通往人心的捷徑，幾杯下肚，話匣子就打開了，和多年老友邊喝邊聊著往事，更是爽快。然而，除了把酒言歡，儲酒、囤酒卻是近年愈來愈興盛的話題。原來在品酒人心中，好酒就是愈陳愈香，就算不懂得投資，買幾瓶好酒放在家中酒櫃，多年下來價格翻倍，終於開瓶啜飲時，陳年酒香繚繞，入喉餘香不斷，五感也能有酣暢淋漓的享受。品酒界流傳的鐵道裡就這麼說，「一瓶具有發展潛力的酒，就像投資，未來會用你想像不到的方式回饋你！」而金門高粱酒更被酒友們「認證」為增值之王。

▲以「純糧固態發酵」古法技術釀造的金門高粱酒，在裝瓶後還能繼續熟成，也因此在外國酒的壓境下，還能在酒友心中維持一定地位、不被取代。

陳年58金高之所以備受酒友力薦、市場大推，主要是因為以古法「純糧固態發酵」釀造，才能讓視覺感超輕透的高粱酒，在持續熟成千日後，就能承載豐富香氣與口感。許多年輕人受到酒友的感召，起心動念想體驗這代代傳承的醇香，淺嚐過後竟也一試成主顧，更呼朋引伴分享中式白酒天然醇厚的獨特風味。

▲在限定通路販售的「104年封存的千日醇版」，買的時候其實已經熟成三年，開瓶就能喝到柔順醇厚的酒香。

了解金高的好之後，大家接下來想知道的就是「高粱酒怎麼喝才好喝」？網路論壇的眾多酒友都說，新釀高粱酒口感較清冽辛嗆，若喜歡渾厚醇熟的風味就得多放幾年，讓酒體更柔順好喝。 但最近業者釋出一批104年封存的58金高「千日醇版」，顧名思義就是已經放置千日以上的酒品，這時候的高粱酒風味，因為酒精分子與水分子完美結合，醇類和酯類已發生酯化作用，糧香也充滿熟成韻味，有別於新釀的爽直，圓潤順口的風味和尾韻更加擄獲年輕族群的心，「買新酒喝老酒」後終於明白58金高的不敗地位。

▲遇上難得的「千日醇版」限量釋出，聰明的藏家一箱一箱地買，一部分現喝增質酒香，一部分收著增值身價。

此次限量推出的千日醇版，只有全聯福利中心和菸酒專賣店才買得到，一入手即能品味高粱醇厚的陳年香；如果想做收藏用，買來就有三年多年份，更讓網友笑說真的是名副其實的「買到賺到」。論壇常有酒友推估收藏金高的價值，有一定年份的金高，每年增值一、兩百塊也不成問題，因此收藏家常一箱一箱地買，一半現在喝、一半收起來，放到一定年份再挑個紀念日，揪幾十年老友開箱共飲，品味增質的風味口感，或把收藏已久的金高當傳家寶留給下一代，以金門高粱酒的濃醇雋永將心意延續，酒價增值的背後，更顯無價。

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