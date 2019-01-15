最燒腦福袋現身！988元爽抽2房1廳加車位　限量兩萬份比大樂透好中

▲不用一張藍色小朋友，就有機會以小搏大、入主台中港三井Outlet周邊美宅。（圖／依諾維新提供，下同）

消費中心／綜合報導

過年氣氛愈來愈濃，百貨超商齊推福袋，大家都想試手氣抽轎車、電視等大獎，因此有些通路甚至一開賣就秒殺，中獎人爽翻的心情讓人超羨慕。還在為搶不到福袋而扼腕的人，如今不用再懊惱了，因為今年最強福袋終於現身！有計劃幫未來房子存頭期款的人，母湯錯過這個機會，現在不用一張藍色小朋友，就能為自己拚一戶台中「遠雄之心6期」2房1廳加專屬車位，限量兩萬個福袋從1/15（二）開搶，而且每人不限購買數量，買愈多中獎機率就愈高。

主辦單位發豪語表示「絕對玩真的」！也強調房子已經買好了，活動網站將放上已蓋遠雄合約章的合約書與房屋權狀，規劃、執行的過程中也聘請「遠東萬佳法律事務所」為活動顧問，「抽獎程序都會在律師陪同見證下進行，消費者可以放心！」



此次最火特獎「遠雄之心6期」是一戶8樓、擁22.58坪的2房一廳，另外還加地下三樓車位一個，市值約新台幣480～500萬元。該棟就位於目前台中最夯的三井Outlet周邊，騎車只需10分鐘，在天氣好的週末慵懶散步約半小時也可開始Shopping！隨著購物中心在近期歡慶開幕，周遭大樓買氣也持續增溫，在大家搶著看房、入住的同時，買個福袋就能以「0房貸壓力」搬入，讓其他住戶羨慕得牙癢癢～主辦單位也表示，遠雄之心6期預計明年上半年交屋，房型與地段對單身男女或小家庭來說都很適合，預估最高兩萬分之一的中獎機率，比大樂透好中太多！

▲比大樂透還好中的福袋即將開賣，只要988就有機會一圓擁房夢。

買福袋除了抽新房，首獎還有5台iPhone XR（黑色）64G，市值新台幣26,900元，二獎則是桃園－成田雙人來回機票，共有3個名額。限量兩萬份的福袋各有易珈生技纖Q紅豆水（2g*30入）1包＋黑豆水（2g*30入）1包＋紅棗枸杞水（2g*30入）1包＋紅豆水（2g*5入）3包，市值新台幣1,334元，以及Footer除臭襪X型雙向減壓足弓船短襪4雙＋特別聯名款雙向減壓足弓船短襪1雙（不挑款，尺寸：男（L）24～27CM），市值新台幣1,900元，兩種福袋各一萬包。不管是否抽到心目中的最大獎，人人都有超值好物可拿！此外，主辦單位提醒，新房、iPhone XR、日本來回機票皆超過新台幣兩萬元整，因此中獎人須於中獎後依照中華民國稅法繳納10%所得稅金。

▲福袋有最美媽咪隋棠代言的纖Q系列、機能取向的減壓襪兩種，更可再抽iPhone XR、日本雙人來回機票等大獎。

不過，此次「2019就發發（988） 福袋」活動最貼心的莫過於，想搶購的人不用徹夜吹著冷風排隊，只要記得活動是從2019/01/15於線上開搶至02/19結束，流程就像在電商購物一樣簡單，在活動網站填好個人資料，線上刷卡或3天內於ATM匯款，就完成福袋線上購買流程，同時獲得抽獎序號。2019/02/20上午11：00，主辦單位將於遠東萬佳法律事務所抽出3大獎，並同步進行網路直播。想拚這個有史以來最狂的獎項，現在就把搶福袋日期和抽獎時間統統寫在行事曆上！

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