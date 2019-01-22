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男人走春前必做這件事！推「小老婆」進廠喬一下　給「正宮」滿滿安全感

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德國馬牌 。（圖／記者湯興漢攝，馬賽克車牌）

▲過年前是車廠最忙的時候，想要安心出遊，人人都找信賴的技師幫車子總檢測。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

準備好出遊了嗎？2019的農曆春節假期足足有9天！之前行事曆一公布，民眾都樂歪了，隨著過年日子愈來愈近，許多人也早做好計畫，要帶全家大小出遊走春。近來ETtoady也超貼心，陸續整理出各地走春熱門景點報導，例如IG打卡熱點迷宮花園、超美櫻花步道、七股幸福萌鹿等，讓沒時間做功課的網友免驚，跟著ETtoady的攻略也能一秒決定走春路線。

不過，出遊前的功課ETtoday可以挺你到底，但有些準備還是得自己動手做，例如新聞常提醒，新春氣溫變化大、保暖衣物要備齊，熱門景點注意有交通管制等。喜愛開車趴趴走的網友則認為，最重要、最不能「漏勾」的就是行車安全了！但檢查不是只有五油三水就好，過去新聞常見的春節意外，追究起來有部分是因輪胎老舊胎紋不足失控打滑，或是買到安全欠佳的便宜輪胎，都是原本可以避免的憾事。

▲▼德國馬牌輪胎。（圖／記者湯興漢攝）

▲除了車體檢查，輪胎也是技師們相當注重的關鍵。

難得一家團聚春遊，千萬別跟安全過不去！再者，春節期間許多車廠也跟著放假休息，因此提醒民眾近日就要先請專業技師為輪胎做完整檢測，才不會讓開心連假蒙上陰影。千富輪胎內湖店副店長程文祥表示，通常都會建議客人每5,000公里或2～3個月就要回原廠檢測、前後對調輪胎。近年法令規定汽車輪胎胎紋不足1.6mm上路就違規，最高可罰6,000元。不過程文祥也提醒，從技師角度來看，其實胎紋只要不足3mm，打滑失控的風險就會倍增。「如果在春節之前發現這樣的狀況，我們就會建議客人換胎，畢竟如果走春景點路途遠，輪胎磨耗下去風險就高。」

市面上輪胎品牌不少，各家理念也都把「安全」放第一位，但其實台灣氣候潮濕，過年期間若在北部或山區走春，偶爾也會遇上下雨，這時輪胎的排水和煞停性能就是緊緊繫住安全的關鍵。程文祥分析客人的選擇習慣發現，大品牌當然最受信賴，像是世界四大輪胎之一的德國馬牌，因為擁有百年歷史以及嚴謹的品牌形象，加上又是許多歐洲車大廠指定品牌，是多數客人喜歡且固定的選擇。「各種型號的馬牌輪胎都是從千種膠質配方『脫穎而出』，再經過上萬次測試，確定性能與品質，才會生產推出，過程相當嚴謹。」

▲▼德國馬牌輪胎。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼德國馬牌輪胎。（圖／記者湯興漢攝）

▲胎紋不足容易打滑失控，胎壓有問題則容易爆胎，不想成為新春路上的不定時炸彈，就要特別「丁經」輪胎狀態。

在實際行駛上，「它的膠塊設計也很適合台灣天氣，開在路上黏性、抓地性很夠。一般輪胎遇到下雨、積水就容易滑，但馬牌的排水設計很好，相對來說穩定很多，在國際『濕地煞車』的評比上屢屢獲獎，曾經使用過不同輪胎的車主，對馬牌都會比較放心。」馬牌經AutoBild和AutoZeitung等著名汽車雜誌投票當選為頂尖輪胎品牌，並獲頒auto motor sport的50年來最佳測試表現，近年馬牌更打造「零事故、零傷亡」的品牌願景，2018年獲賓士肯定成為指定用胎，對於愛車人來說，選擇重視安全性能的輪胎不只在駕駛「小老婆」時有更好發揮，更能守護一家老少出遊平安。

▲▼德國馬牌輪胎。（圖／記者湯興漢攝）

▲換輪胎讓專業的來，想守護全家出遊的安全，多數客人則選擇馬牌輪胎。

這幾年車主安全意識提升，會定期帶「小老婆」進廠檢測，但程文祥說近年春節前一個月，特別回來檢查的客人比其他月分還要高出三成，笑說「週日都在忙加班」。因此愛車人最好提前預約，再順便幫車輛做個總檢測。如果需要更換輪胎，即日起到1月底也正是好時機！馬牌輪胎鼓勵車主注意行車安全，現在只要購買4條輪胎（14吋及14h以上），就可獲得以低調亮面黑打造的Continental馬牌20吋風格登機箱，輕量鋁合金材質堅固耐用，超靜音車輪也好推好拉，時尚質感讓「正宮」太太一看也愛上，全家老少的東西裝成一卡就上車，讓馬牌輪胎載著開心出發。

▲▼馬牌，輪胎，贈品，行李箱。（圖／馬牌輪胎提供）

▲兼具質感與實用性的贈品，還附有一年保固，保障出外玩樂的方便性。（圖／馬牌輪胎提供）

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關鍵字：走春,春節,過年,車子,換胎,輪胎,馬牌,安全,排水,抓地,行李箱,登機箱

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