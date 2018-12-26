精準控温科技 -7℃微凍結新鮮美味　牛排肉汁零流失好切好料理

▲想幫食材瞬間鎖住超新鮮美味？直覺、好操作的智慧變溫技術可助一臂之力。（圖／台灣三洋提供）

消費中心／綜合報導

過去的傳統冰箱只有冷藏、冷凍，最多再加一層蔬果室，吃不完的食材除了冰得涼涼，就只能凍到結塊，但退冰過程好漫長，難免擔心營養跑掉、滋味全走光。好加在，國內外大廠持續為冰箱換上新技術，市面上近來就有品牌主打「智慧變溫室」，新增空間只需一鍵調節，就能以量身打造的溫度把食材封存在最好狀態。其中，「微凍-7℃」的設定更讓忙碌的煮夫煮婦們直呼超方便，因為料理從此有如神助攻，以超高效率和輕鬆步驟馬上變出一桌好菜，到底箇中訣竅在哪裡？

好不容易排開時間採買食材，大包小包提回家就沒力氣做飯……別擔心～預計一週內會處理的肉品，就用「微凍-7℃」幫肉品鎖住新鮮、維持結構，微凍的肉在備料時稍放一下即可解凍，肉質微硬好切，簡單處理即可下鍋料理，讓愛煮飯又不想花時間等待的煮夫煮婦來說，真的是太Amazing！

▲家裡的冰箱空間永遠不夠嗎？是不是偶爾某一層裝不下，需要借用另一層空間呢？如今冰箱界掀起新革命，多一層使用空間，依食材温度需求輕鬆切換，隨時保持在最新鮮、最容易調理的狀態！（圖／台灣三洋提供）

現代人工作忙碌、步調快速，一天三餐都習慣在外解決，不過也有上班族和煮夫煮婦一樣享受在家下廚的樂趣，特別是加班回到家就想翻冰箱、煎塊牛排犒賞自己，但總不能等肉解凍到天亮。每天要為家人端出好菜的煮夫煮婦，料理更講求快狠準，最好食材從冰箱取出就能立刻料理，輕鬆完成煮飯任務再接力其他家務。

然而，若是保存食物的冰箱不給力，在緊急時刻就會變成豬隊友。好在現在最難處理的肉類，可以輕鬆放進新增的變溫室，若還有「微凍-7℃」設定，更有如神隊友助攻！微凍-7℃介於【稍軟、未結凍狀態的-1℃】和【冰得死硬的-18℃冷凍室】之間，一般人習慣把一週內會處理的肉類直接放到冷凍室，但拿出來解凍就要幾個小時，一不小心還會滴得桌上、地板都是，最無法接受的是，凍成這樣還可能會破壞肉質結構，讓美味嚼勁都流失。但選擇「微凍-7℃」就能讓食材封存得剛剛好，做菜時先拿出來室温回温，等其他備料完成後2、30分鐘，一轉頭發現肉已經退冰到好切好料理的程度，從準備到料理一氣呵成，不輸給優雅專業的帥哥美女主廚。

煮夫煮婦不只有料理問題，吃不完的食物、水果、飲品想暫時冰起來，但冷藏室已堆了滿滿食材，該怎麼辦？這時把變溫室設定「保鮮3°C」就是第二個冷藏室，把不同時間要用的食物、食材獨立冰鎮，分開拿取方便又保鮮。現代人偶爾會在辛苦工作之餘想要犒賞自己、高檔牛排海鮮絕對不可少，新鮮採買回來的食材放進「冰溫-1°C」，既可保持鮮度，取出後馬上就能烹調，肉汁不流失、美味100分，生魚片冰這裡也一樣妥妥當當！

▲冰箱新增的智慧變溫室，可把同質性或同個時間要使用的食材統統冰一起，方便好拿取，讓料理的步驟更加俐落優雅。（圖／台灣三洋提供）

智慧變温室設計主要就是回應現代人不同生活習慣的需求，使用者可以自由調整需要的空間，例如全家團圓的過年期間，冰箱總是塞得比平時還多，新增這個獨立空間就可以讓想要的區域多一點，不必要的少一些，把決定權交給使用者決定，彈性的設計超級人性化。

現在市面上的國內外冰箱多數都具有微凍室功能，那麼該選哪個比較穩定、有保障？一向是各大論壇討論家電的重點，近來就有網友指出，「不說你們不知道台灣三洋不只做冰箱，也做醫療級冷凍櫃吧？」更有達人被釣出回話，「可以做醫療級冷凍櫃的品牌都不簡單喔，因為儲存環境跟溫度一定要超穩定，控温技術跟設計都是馬虎不得的～」原來對不少老司機來說，老牌家電台灣三洋仍是可以放心信賴的經典品牌，當家電面臨汰舊換新，第一個想到的也是它，也因此旗下的采晶玻璃電冰箱一推出，就備受大小家庭的關注，超美型外觀擺在家裡更顯時尚，智慧變溫室也是符合料理新手、好手的使用需求，難怪一躍成為煮夫煮婦熱烈討論的產品。

▲誰說下廚只能流汗狼狽，選對善待食材的秘密武器，從前置作業到下鍋料理的節奏，都能從容不迫、自信加倍。（圖／pixabay提供）

難得的是，這台能配合現代人料理腳步的采晶玻璃電冰箱，也和使用者站在環保省電同一陣線，不只幫忙省時，更省下荷包、愛護環境。玻璃鏡面設計和無邊框極簡風超美型，加上智慧科技與超實惠價格，就算和其他品牌的電冰箱並排一起，還是能一眼就相中它，帶它回家開啟合作無間的高科技料理關係！

▲因美型外觀和智慧變溫室設計，而備受網友討論的台灣三洋采晶玻璃電冰箱。（圖／台灣三洋提供）