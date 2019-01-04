快搶！「旅遊神卡」海外最高2.8%現金回饋無上限　限時申辦買機票再賺5%

▲誰說出國只能花錢，聰明挑一張神卡去海外刷，還能小賺一筆現金回饋。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

錢愈變愈小的現在，小資男女已經練就一番活用各家信用卡優惠的本事，皮包裡隨時有好幾張卡stand by，週末固定刷這張才有現金回饋、買機票刷這張省很大、出國Shopping刷這張才有折扣，偏偏不一定刷了就有優惠，如果當月忘記登錄，或是搶不到名額，也是白刷；有些卡片也不是刷愈多就賺愈大，超殺回饋往往有最高限制，拿捏不好刷過頭，真的很嘔！不禁幻想「踢公北啊～何時才有一張超划算、神方便，又不會考驗我們記憶力、手腳快的卡呢？」

2019年各大信用卡權益相繼掉落神壇之下，小資族們失望的準備洗洗睡之際，PTT的creditcard版突然傳來一個讓人秒醒的情報！原來台新銀行推出王牌神卡「FlyGo卡」，國內不限通路刷卡有現金回饋，拿去海外血拼也超好刷，但回饋到底有幾%？當時尚未正式公布所以誰也不知道，因此引來超多網友關注＋推文猜%數，短短不到一天時間馬上紅爆，「卡片可愛欸，2.5以上就來辦」、「想帶FlyGo卡飛去日本」、「機票5%就必辦了啊！希望不要限定航空公司」、「5%會辦＋1，但真有這麼大方？」、「以後出國旅遊完全可以靠它了吧？」網友留言這麼說。

▲旅遊需要好旅伴，更需要帶上這張新一代海外消費神卡。（圖／台新國際商業銀行提供）

沒錯！新一代FlyGo卡終於在小資男女的千呼萬喚下正式發行了，號稱為「旅遊神器」的新卡祭出綁定以Richart帳戶自動扣繳信用卡帳單後，海外消費可享最高2.8%現金回饋，立即站上「海外消費市場回饋最高」之峰，重點是「回饋無上限」，網友眼鏡都跌破了還直呼揪甘心；搶在2019/3/31前申辦，無論機票金額高或低，符合加碼回饋條件者，最高還能享有5%回饋，優惠超殺。假設條件都符合，去一趟5天4夜日本行，吃吃喝喝加逛街買伴手共花了等值3萬臺幣的海外消費，馬上就有840元臺幣(以下同)的現金回饋，海外機票刷了8,000元，再爽拿400元；還有，旅遊平安險3,000萬元和全程意外險1,000萬元，幫愛旅遊的卡友權益顧緊緊，讓人才剛飛回來，就想帶著FlyGo卡再飛出去。



FlyGo卡綁定以Richart帳戶自動扣繳信用卡帳單，除了最高2.8%現金回饋之外，Richart 也提供旅遊族享受優惠匯率以及專屬的限時搶匯活動，當月以FlyGo卡任刷一筆海外消費，至分行提領Richart外幣，更能享該月首筆提領手續費減免一次最高500元優惠，重點是下載Richart APP五分鐘手指點一點就能一次申辦Richart帳戶和FlyGo卡，不愧是2019年最強旅遊組合包啊。

▲現在就拿筆記下來！2019/3/31前申辦，無論機票金額高或低，符合加碼回饋條件者，最高還能享有5%回饋。（圖／台新國際商業銀行提供）

不過小資男女一年365天還是有300多天待在台灣，放心～儘管把「旅遊神器」拿出來繼續用，國內不限通路還是有最高1.2％現金回饋，同樣「回饋無上限」，不管在台灣還是海外，大腦就用在搜尋吃喝玩樂上，結帳時再也不用想破頭選哪張卡片結帳。

▲綁定Richart帳戶的飛狗卡也推出外幣2大優惠，讓小資男女向錢衝。（圖／pixabay）

FlyGo卡不只經濟效益高，可愛飛狗卡面更是讓許多使用者愛不釋手，繼前一張會發光的黑狗卡，這次FlyGo當然也要跟一波，特殊設計的LED發光卡，感應消費時就會紅光閃閃，像是為你的消費給出愛的鼓勵，順便貼心提醒你，現金回饋已在路上。或許距離下次旅行還有很長一段時間，但3/31前申辦才有的LED發光卡，想辦就要搶快。

詳情請看 https://goo.gl/1bweos

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定

循環利率之基準日為104年09月01日

預借現金手續費：預借現金金額*3%，不足NT$100元以NT$100元計算