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影／這老師發「嘸錢紅包」裡面是「作業免寫券」　學生狂念書瘋搶

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記者馬叔安／綜合報導

隨著春節將近，有老師選擇發「紅包」給學生們作為鼓勵，但「紅包」的內容並不是現金，而是「作業免寫券」、「免考試一次」等優惠；其中有些老師會設定門檻，想拿到「大禮包」得在考試中獲得滿分，希望藉此鼓勵用功念書的同學，讓不少領到紅包的同學開心大喊，「下次還要考100分」。

▲大陸老師給學生發「紅包」。（圖／翻攝自微博／都市快報）

▲老師給學生發紅包。（圖／翻攝自微博／都市快報）

綜合陸媒報導，河南浚縣長豐小學的一位英語老師，為學生們準備了寒假「紅包」，裡面不裝現金，裝的是「作業免寫券」和「德育成長幣」。「紅包老師」說，以前都是準備文具類的獎品，今年選擇發紅包，是為了激勵學生培養良好的行為習慣，學校也會定期舉行活動，讓學生用「德育成長幣」來兌換喜歡的文具。

▲大陸老師給學生發「紅包」。（圖／翻攝自微博／都市快報）

▲「紅包」上有「逢考必過」的字樣。（圖／翻攝自微博／都市快報）

此外，杭州市上城區教育學院附屬小學某位老師準備的紅包中，除了「減免一項語文寒假作業」、「和老師看一次電影」、「得到一個葉老師牌愛的抱抱」之外，還有「為全班同學講一段相聲」、「二年級下學期結束前脫稿朗誦李白的《將進酒》給全班聽」、「寫一篇讀後感」等。除了「優惠」還有「增加學習動力」的獎項。

▲大陸老師給學生發「紅包」。（圖／翻攝自微博／都市快報）

▲紅包內容有「免考一次」、「免做一次作業」等獎項。（圖／翻攝自微博／都市快報）

同樣發「紅包」給學生的，還有杭州賣魚橋小學湖墅校區，由於每個紅包裡都有大獎，例如「免考一次」、「免做一次作業」、「免默寫一次」等，還有「奶茶一杯」、「薯片一包」等獎項，不只學業，連孩子們的「口福」都照顧到了。

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關鍵字：紅包,過年,賣魚橋小學,長豐小學

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