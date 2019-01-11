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圍爐必備「全家人」的華麗追劇神器！65吋顯示器搬回家　娛樂享受無極限

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▲▼台灣三洋，顯示器，電視。（圖／台灣三洋提供）

▲年終獎金到手後，購入什麼最有感？不少上班族選擇為家裡換一台螢幕更大的顯示器，開啟智慧投影的新時代！（圖／台灣三洋提供，下同）

消費中心／綜合報導

辛勞一年領了年終獎金，想買的、捨不得買的終於可以不再猶豫！不少人最先想到的就是替家裡除舊佈新，給家人更高品質的居家生活。根據歷年經驗，各大通路會在新春檔期下折扣衝銷量，許多民眾會利用小家電讓生活更便利，例如鬆餅機、咖啡機，為嶄新的一年增添生活情趣。不過買力最狂的還是冰箱、洗衣機這類大型家電，其中又以「換顯示器」最有感，因為全家人都可以趁著團圓春節一起享受用大螢幕追劇的爽感，不用各自為陣低頭滑手機，大家邊討論劇情又夾雜幾句閒話家常，熱熱鬧鬧迎接新的一年，確實是犒賞自己與慰勞家人的好選擇。

65吋液晶螢幕＋4K UHD高解析度　讓人無法抗拒的極致享受
現代人換顯示器的動機，往往是想把螢幕愈換愈大，不只因為65吋即將成為2019最新主流，而是有體驗過大螢幕的人，都對於它帶來的高清晰大視野及讓眼睛更舒適的色彩表現念念不忘。以台灣三洋的機型來說，65吋液晶螢幕搭配的4K Ultra HD高解析度，其3840x2160更為1080p的四倍，解析度的提升帶來更細緻豐富的影像細節，用來播放動作電影，主角任意一個move，都能被4K Ultra HD詮釋得相當震撼。HDR動態成像讓明暗對比更出色，顏色層次更分明，畫面也更清晰立體，視覺爽度提升了，追劇精神當然大好！內建Chromecast，更是免買免安裝，輕鬆就能把手機平板的畫面投放到螢幕，畫面大又清晰，小孩長輩看了都開心。

▲▼台灣三洋，顯示器，電視。（圖／台灣三洋提供）

▲使用Chromecast，把行動裝置的畫面投影到效果更好的顯示器上，行動裝置這端還能同時進行其他作業，不影響顯示器播放的影音內容。

搭載Android系統智慧強大　顯示器化身「娛樂大平台」內容隨你設計
如今除了轉第四台、追劇，顯示器還被賦予更多娛樂功能，搭載Android系統的顯示器也成為一個大型個人專屬空間，進入Google Play商城，想抓影音串流APP、想玩小遊戲都不必再猶豫，下載後還能任你設計瀏覽順序。一家人坐在客廳，玩樂觀影都能在彈指間隨時開始，讓滿滿的娛樂大平台創造難忘的春節回憶！

▲▼台灣三洋，顯示器，電視。（圖／台灣三洋提供）

▲想要的APP全部下載到顯示器，讓客廳成為家裡專屬的娛樂大平台！

內建愛奇藝＋聲控遙控器　想看綜藝、電影、連續劇出一張嘴就行
打造專屬於全家人的娛樂大平台時，少不了全家人的影音平台「愛奇藝」，超貼心的台灣三洋已幫消費者內建囉！顯示器裝好一連線，馬上就可直衝在華人圈擁有海量節目、影集、電影甚至動畫的超夯影音平台愛奇藝，平常因為工作忙錄錯過的影集，或是想趁著團聚時刻，一起看部老少閒宜的懷舊卡通，共計上萬部的正版高清影音，不用煩惱這部看完接下來該怎麼辦。新型遙控器同時配備酷炫的聲控功能，總是吸引小朋友搶著說話，讓開春的客廳就笑聲不斷，大人想看什麼也只要「出一張嘴」就好。 

▲▼台灣三洋，顯示器，電視。（圖／台灣三洋提供）

▲台灣三洋65吋顯示器內建愛奇藝，追夯劇更easy！

每年春節前就是民眾的換購家電潮，此時品牌也紛紛祭出優惠，在網路賣場瀏覽比價更是方便，動動手指下單，輕鬆坐等宅配到家，開箱、裝機、設定，手腳快的人不用1小時，就能感受顯示器智慧＋投影的新時代威力。比起過去在大賣場人擠人，結帳後又要自己扛回家，輕鬆好多！看著家裡的小孩不再因為小台顯示器而坐近傷眼睛，長輩也不用瞇著眼睛努力想看得清晰，換顯示器不只超有感，更是買得巧又買得好的無價投資，從此大家捨不得離開客廳，春節過去了，每天還是有溫馨熱鬧的團圓fu。

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關鍵字：過年,春節,年終獎金,追劇,顯示器,娛樂,智慧顯示,投影,台灣三洋

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