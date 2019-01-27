拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

▲家家戶戶準備過年，但總是會遇到這樣的親戚。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖）

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就要過農曆新年了，家家戶戶都在準備年菜。一名女網友表示，她的姨丈拿了500元給外婆，說要給外婆拿去買東西，年菜或相關材料都可以加菜，沒想到外婆竟然神回一句，讓1千多人網友按讚留言！原來阿姨一家印象中超愛吃，光是姨丈一個人就能嗑光整盤20至30隻蝦。

女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，過年快到了，「小氣鬼」大姨丈拿了500元給外婆，說要給外婆去買東西，沒想到外婆竟然神回：「哇謀架逆口憐！」（台語：我沒這麼可憐！）因為「500都不夠你一個人吃」。

原PO說道，她好幾年沒有跟「小氣鬼一家」吃過飯了，印象中，姨丈超級愛吃，一個人可以嗑光整盤20至30隻蝦，而且飲食習慣超級不好，非常沒有禮儀，「吃火鍋像在『喇水泥』一樣，要攪到他自己愛吃的才罷休，也不管其他人怎樣，吃飯超級吵的！」

由於原PO的媽媽都會一起準備外婆家的年菜和材料，但很少見到阿姨一家幫忙，還要嘲笑他人，「你們會幫忙就算了，但是吃飽就去逛街不然就睡覺的那種，而且一年就回來一次，他X的還要嘲諷我的身材，姊不屑跟他家吃飯！」

▲蝦子超級貴！親戚付500元吃整盤。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

文章一出，網友們紛紛蓋樓留言：「外婆嗆得好」、「現在500元是能幹嘛？」、「500可能買隻雞就沒了」、「好小氣，500買陽春麵給他」、「他的錢是比較大是不是？現在500塊買得到什麼」、「我光是年夜飯要用的蝦子就花500了」、「吃米不知米價，還不如不要拿出來」、「500塊……好意思拿出來喔」、「碰到這種親戚都飽了」。

還有網友表示：「喇湯我真的會翻白眼」、「無法接受喇湯和吃東西發出聲音」、「連自己家人的便宜都要佔，跟這種人同桌吃飯能有好臉色很難」、「去年過年返鄉包一萬紅包給我媽，吃吃喝喝好過癮，後來才知道過年買一些魚、烏魚子、干貝……菜錢都超過了」、「昨天去市場買條魚買醉雞腿都超過500了。這大姨丈也太逗趣了」。