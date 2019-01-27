　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／本報資料照）

▲家家戶戶準備過年，但總是會遇到這樣的親戚。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖）

生活中心／綜合報導

就要過農曆新年了，家家戶戶都在準備年菜。一名女網友表示，她的姨丈拿了500元給外婆，說要給外婆拿去買東西，年菜或相關材料都可以加菜，沒想到外婆竟然神回一句，讓1千多人網友按讚留言！原來阿姨一家印象中超愛吃，光是姨丈一個人就能嗑光整盤20至30隻蝦。

女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，過年快到了，「小氣鬼」大姨丈拿了500元給外婆，說要給外婆去買東西，沒想到外婆竟然神回：「哇謀架逆口憐！」（台語：我沒這麼可憐！）因為「500都不夠你一個人吃」。

原PO說道，她好幾年沒有跟「小氣鬼一家」吃過飯了，印象中，姨丈超級愛吃，一個人可以嗑光整盤20至30隻蝦，而且飲食習慣超級不好，非常沒有禮儀，「吃火鍋像在『喇水泥』一樣，要攪到他自己愛吃的才罷休，也不管其他人怎樣，吃飯超級吵的！」

由於原PO的媽媽都會一起準備外婆家的年菜和材料，但很少見到阿姨一家幫忙，還要嘲笑他人，「你們會幫忙就算了，但是吃飽就去逛街不然就睡覺的那種，而且一年就回來一次，他X的還要嘲諷我的身材，姊不屑跟他家吃飯！」

▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

▲蝦子超級貴！親戚付500元吃整盤。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

文章一出，網友們紛紛蓋樓留言：「外婆嗆得好」、「現在500元是能幹嘛？」、「500可能買隻雞就沒了」、「好小氣，500買陽春麵給他」、「他的錢是比較大是不是？現在500塊買得到什麼」、「我光是年夜飯要用的蝦子就花500了」、「吃米不知米價，還不如不要拿出來」、「500塊……好意思拿出來喔」、「碰到這種親戚都飽了」。

還有網友表示：「喇湯我真的會翻白眼」、「無法接受喇湯和吃東西發出聲音」、「連自己家人的便宜都要佔，跟這種人同桌吃飯能有好臉色很難」、「去年過年返鄉包一萬紅包給我媽，吃吃喝喝好過癮，後來才知道過年買一些魚、烏魚子、干貝……菜錢都超過了」、「昨天去市場買條魚買醉雞腿都超過500了。這大姨丈也太逗趣了」。

ET快訊
暢談「孟晚舟案」干預司法　加拿大駐中國大使被革職
即／國1民雄路段「6車撞一團」　1人無生命跡象、2輕傷

關鍵字：農曆年,過年,年夜飯,外婆,團圓飯,年夜菜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲　暖到過年！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

最狂尾牙頭獎！紅包袋上「一排小字」調薪破60%　網全傻眼：太扯

徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

解釋流感快篩嚇哭！家長暴怒嗆聲　醫師「想起過去案例」超無奈

影／陸籍爺爺帶豬肉乾　祖孫5口「收20萬罰單」驚呆！支付寶2小時繳清放行

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲　暖到過年！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

最狂尾牙頭獎！紅包袋上「一排小字」調薪破60%　網全傻眼：太扯

徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

解釋流感快篩嚇哭！家長暴怒嗆聲　醫師「想起過去案例」超無奈

影／陸籍爺爺帶豬肉乾　祖孫5口「收20萬罰單」驚呆！支付寶2小時繳清放行

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

LV 2019秋冬系列超狂！「霓虹球鞋+發光提袋」隱藏單品讓人好想要

連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

【法塔羅】1/28-2/3　金牛感情缺乏激情、水瓶職場人際順風

快訊／國1民雄段連環車禍！「6車撞一團」　1人無生命跡象、2輕傷

劉懿庭營養師／維持心血管健康該怎麼吃？

拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

《花不棄》林依晨嫩回18歲！2招學會「逆齡少女感」穿搭

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

男子疑性侵傳播妹遭斷2指　警方速逮7兇嫌歸案

《惡靈古堡2重製版》製作人：2代長短剛剛好 3代有機會重製

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

生活熱門新聞

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空..

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉..

尾牙抽5位數！3獎同事逼吃紅：..

哥照顧問題一家！自私妹冷血反咬

包6.6萬年終送老婆！遭兒吐槽..

陸籍祖孫5口帶肉乾　支付寶繳清..

他一踩「暗槓八筒」爆痛！爹娘秒..

過年限定！佛陀紀念館300秒煙..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

最狂尾牙頭獎！紅包袋7字調薪破..

1天幫10孩擦便便！幼教師伸手..

徵假男友「帥可以XX」！正妹們..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

NIKE球鞋身分證遭破解！網曝..

更多熱門

相關新聞

徵假男友「帥可以XX」！正妹們狂跟風發文

年關將至，許多單身男女都害怕被家人關心，因此臉書上也吹起「花錢雇男／女友」的風潮。除了一名魏姓女網友PO文後順利徵到1名假男友，打算回家過年外，也有多名女網友跟風PO文，讓男網友越看越興奮。

省5千車票錢　陸反向春運成趨勢

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

離婚4月鄭人碩認追小薰！

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空氣肆虐

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽90歲

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面