年輕人愛用手機支付　阿里巴巴馬雲：因為他們窮

▲阿里巴巴董事局主席馬雲（右）。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

2019年世界經濟論壇年會22日到25日召開，阿里巴巴董事局主席馬雲在23日（周三）的發言再次引起關注。他表示，信用卡剛問世時，只有有錢人才有，手機支付剛出來時，有錢人是不相信它的，他們相信信用卡；相反的，年輕人馬上就接受了，「因為他們窮」。

「2019年冬季達佛斯」22日至25日在瑞士達佛斯（Davos）舉行，主題為「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」。阿里巴巴董事局主席馬雲參加了「新興市場數字化」分論壇，並與盧安達總統進行對話。

▲馬雲出席2019年達沃斯論壇。（圖／CFP）

馬雲表示，網際網路誕生的第一天，它就是個普及的技術，它觸及了年輕人、窮人，信用卡剛問世時只有有錢人才有，但手機支付剛出來時，有錢人是不相信它的，他們相信信用卡；倒是年輕人立刻就接受了手機支付，因為大家沒什麼錢，在乎那麼一毛兩毛。

馬雲又稱，中國大陸手機發展迅速，是因為早期家居電話太差（too terrible），只有少數家庭擁有，因此當手機出現時，大家突然間便接受了。

▲大陸消費者透過App，行動支付購物相當普及。（圖／中新社）

談到阿里巴巴創始團隊，馬雲稱，很多人覺得這18個人是超人，但其實沒有一個是名牌大學畢業，有些人連工作都找不到，但他覺得這支團隊對未來有信心、願意學、有好奇心，所以肯定能掌握未來。

至於阿里當年的招人標準是什麼，馬雲表示，「我們不能老是找那些比我們笨的人，因為如果找你比笨的人肯定有問題，我們應該找比我們更聰明的人。」馬雲稱，不可能找到完美的人，願意和你一起工作、願意培訓、願意共同發展的才是合適的人。