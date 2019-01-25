　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

年輕人愛用手機支付　阿里巴巴馬雲：因為他們窮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿里巴巴董事局主席馬雲（右）。（圖／翻攝自梨視頻）

▲阿里巴巴董事局主席馬雲（右）。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

2019年世界經濟論壇年會22日到25日召開，阿里巴巴董事局主席馬雲在23日（周三）的發言再次引起關注。他表示，信用卡剛問世時，只有有錢人才有，手機支付剛出來時，有錢人是不相信它的，他們相信信用卡；相反的，年輕人馬上就接受了，「因為他們窮」。

「2019年冬季達佛斯」22日至25日在瑞士達佛斯（Davos）舉行，主題為「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」。阿里巴巴董事局主席馬雲參加了「新興市場數字化」分論壇，並與盧安達總統進行對話。

▲馬雲出席2019年達沃斯論壇。（圖／CFP）

▲馬雲出席2019年達沃斯論壇。（圖／CFP）

馬雲表示，網際網路誕生的第一天，它就是個普及的技術，它觸及了年輕人、窮人，信用卡剛問世時只有有錢人才有，但手機支付剛出來時，有錢人是不相信它的，他們相信信用卡；倒是年輕人立刻就接受了手機支付，因為大家沒什麼錢，在乎那麼一毛兩毛。

馬雲又稱，中國大陸手機發展迅速，是因為早期家居電話太差（too terrible），只有少數家庭擁有，因此當手機出現時，大家突然間便接受了。

▲▼大陸消費者透過APP，行動支付購物相當普及。（圖／中新社）

▲大陸消費者透過App，行動支付購物相當普及。（圖／中新社）

談到阿里巴巴創始團隊，馬雲稱，很多人覺得這18個人是超人，但其實沒有一個是名牌大學畢業，有些人連工作都找不到，但他覺得這支團隊對未來有信心、願意學、有好奇心，所以肯定能掌握未來。

至於阿里當年的招人標準是什麼，馬雲表示，「我們不能老是找那些比我們笨的人，因為如果找你比笨的人肯定有問題，我們應該找比我們更聰明的人。」馬雲稱，不可能找到完美的人，願意和你一起工作、願意培訓、願意共同發展的才是合適的人。

ET快訊
渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？
好市多為何要檢查顧客收據？　店員曝背後「暖心原因」
馮偉衷已受訓7次仍被輾斃！　軍方曝「奪命關鍵原因」

關鍵字：馬雲,手機,行動支付,窮人,,網路,互聯網,2019年冬季達佛斯,達佛斯論壇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美經貿會談傳取消　陸商務部駁：劉鶴會如期訪美

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

女星摑鄭麗君　侯漢廷：一個巴掌「只能傷害政客的玻璃心」

王岐山赴瑞士達佛斯　重申「中國大門會越開越大」

美傳近日引渡孟晚舟　環時總編批加國大使「扮演惡劣角色」

引渡孟晚舟期限倒數　華為盼美加「早日還她自由」

消防員救火完累癱…「怕弄髒椅子」站著吃麵！百萬網友讚

打臉CNN假新聞　陸外交部：米娜「7年出國11次」何來關押？

基因編輯嬰風波　南科大解僱賀建奎「終止一切科研活動」

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　 本人在旁邊「尷尬笑了」

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

美2軍艦再通台海　《環時》批美「甩臉色、讓形象失分」

年輕人愛用手機支付　阿里巴巴馬雲：因為他們窮

痛心！12歲女遭姑丈殘殺　父母泣：孩子下身都是血

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

華為董座梁華：若市場受阻　將轉移重心至「受歡迎的地方」

「三隻小豬」刺青耍大尾！全場傻愣0反應…醉男穿衣遮羞暴怒揮拳

「鑽法律漏洞」狂偷100萬＋3C　屁孩嗆：我還能偷400天

孟晚舟引渡案　陸外交部再喊話：盼加國勿「火中取栗」

「戰狼」吳京春運列車搶無票　自備小凳子坐過道

「我喜歡我會自己買！」楊紫瓊在《亞洲富豪》戴的超大顆祖母綠戒是自己的

日本電競JeSU副會長來台北電玩展談日本電競

《小女花不棄》床戲外洩！　林依晨哭打張彬彬「我好恨你」下一秒脫衣上床

係金ㄟ？俄羅斯發現「外星人頭骨」 外形像顆蛋！

搜救費用全額付！男違規登北大武山G了　直升機吊掛要價16萬

美2軍艦再通台海　《環時》批美「甩臉色、讓形象失分」

小米雙折疊機曝光！1秒「大螢幕→單手掌握」　20秒影片讓網跪了

美軍2軍艦通過台海　美海軍作戰部長早嗆聲：航母通過台海仍是選項

俄首次對外展示9M729導彈　堅稱射程符合《中導條約》規定

《聲林》贊薇看網評價「哭一整天」：沒音樂會有憂鬱症

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

大陸熱門新聞

媽帶孩子溜冰…驚見冰下藏老人屍..

「骨癌正妹」羽毛球女神爆紅！

年輕人愛手機支付　馬雲：他們窮

三隻小豬刺青耍大尾！全場傻愣0..

厚片妹「狂減21公斤」　男友偷..

5渣男逼女友賣淫 一天接客2..

大媽「好心」扶老翁過馬路　竟然..

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

「戰狼」春運搶無票　坐過道遭質..

華為遭敵對國封殺　董座這樣解讀

阿北118張色情光碟過年　收藏..

狂偷百萬3C　屁孩：我還能偷4..

方可成：人們接收劣質訊息腦子會..

12歲女遭姑丈殘殺　父母癱軟淚..

更多熱門

相關新聞

小米雙折疊機曝光！大螢幕1秒單手掌握

手機科技日新月異，許多知名手機品牌都打算禿吹可折疊螢幕的智慧型手機。小米總裁林斌更是PO出最新研發的「雙折疊機」，並親自示範如何使用，還透過網路徵求命名，打算量產發售。

HTC Desire 12s綻放紅開賣

華為遭敵對國封殺　董座這樣解讀

狂偷百萬3C　屁孩：我還能偷400天

10大法人3大預言　5隻金豬旺台股

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

森林發現屍塊　同事：我看著他肢解

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

膚色肉蛋滑出體外！她塞回又掉了

19歲女懷孕罹患血癌　兒夭折自己也病逝

《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝！

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

行房被哭聲中斷　爸打死女嬰

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面