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川普被笑是「史上最孬美國總統」　「#川普屈服」成熱門關鍵字

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透社）

▲ 「#川普屈服」在推特上成為熱門關鍵字，許多揶揄的插畫也被瘋傳。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分停擺35天後，總統川普終於妥協，也簽署了讓政府運作3周的短期支出法案。川普與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的纏鬥，這一回合由裴洛西得分。對此，許多保守派相當不滿。共和黨部落客柯爾特（Ann Coulte）嘲弄川普是，「史上最孬的美國總統」，福斯新聞主播道布斯（Lou Dobbs）則說，川普被裴洛西狠狠「鞭打」了一翻。

川普簽署的短期支出法案中，沒有包含他原本堅持的美墨邊境築牆預算。而「#川普屈服」（#TrumpCaved）瞬間在推特上成為熱門關鍵字，許多揶揄的插畫也被瘋傳。《華盛頓郵報》則以「川普輸了，句點」（Trump Lost. Period.）為標題指出，裴洛西兌現了承諾，而川普輸了。

▼ 不少人認為，川普與眾議院議長裴洛西的纏鬥，這一回合由裴洛西得分。（圖／路透社）

▲▼ 川普和民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透社）

雖然部分的川普支持者相當氣餒，但還是有些人認為，他應該還有更大的計畫在進行中。在推特擁有許多支持者的川普鐵粉密契爾（Bill Mitchell）分析，川普正在創造一個雙贏局面，「他將得到圍牆，裴洛西則能夠說自己從未屈服於資助它。這就是偉大領導這者的風範。」

此外，福斯電視節目主持人漢尼提（Sean Hannity）認為，川普手中還有牌。到時候只要宣部國家進入緊急狀態，就能取得美墨築牆取得經費，「順帶一提，那些認為川普總統屈服的人，你真的不知道我所認識的川普。他將以某種方式保護邊界。」

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