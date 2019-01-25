美2軍艦再通台海　《環時》批美「甩臉色、讓形象失分」

大陸中心／綜合報導

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍兩艘軍艦昨（24）日航行通過台灣海峽，由於近日適逢中國大陸進行遠海長航訓練，時機十分敏感。對此，中共人民日報旗下的《環球時報》發表評論稱，美國在中國近海示威的頻率增加，真正目的是進行地緣政治示威，產生的全是負面影響，美艦來台灣海峽「甩臉色」，是最讓美國形象失分的事情之一。

CNN的報導提到，有兩艘軍艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）與迪爾號（USNS Water S. Diehl）「執行例常通行台灣海峽」，而此舉符合國際法。我國防部昨日也證實，美國軍艦目前正在航行中，由南向北航行中，國軍均依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，請國人放心。

▲美國海軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自Facebook／USS McCampbell (DDG 85)）

美國太平洋艦隊麥坎貝爾號與迪爾號周四通過台灣海峽，是今年以來美艦第一次過，也是去年10月以來的第3次此類行動。對此，《環球時報》發表評論表示，美國軍艦過台海的真正目的是進行「地緣政治示威」，美方周宣稱這樣做是要證明美國對自由開放的印太承諾，但它的這番漂亮話包裹著誰都能看得懂的挑釁。

評論提到，美國在中國近海示威的頻率增加，產生的全是負面影響，它的這一不友好姿態無疑會降低中美之間的互信，增加全體中國公眾對華盛頓對華政策的反感；「中國社會本來對美國的整體印像不錯，但美艦來台灣海峽甩臉色，是最讓美國形象失分的事情之一。」

▲迪爾號（USNS Water S. Diehl）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美艦這次通過台海，是繼去年7月以來，第4度有軍艦通過台灣海峽。評論指出，若美國無意主動與中國展開戰略敵對，便要克制在中國近海的軍事示威行動，尤其是首先要讓它的「宣示航行自由」行動更守規矩，並讓這種守規矩、不在示威程度上加碼高度可預期。此外，也應主動降低此類行為的對抗性，盡最大努力管控風險。

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