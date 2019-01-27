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共和黨全委會支持川普2020競選！　分析：阻擋其它黨內候選人

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▲▼ 美國總統川普Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普表示，「有鑑於我們在前兩年做得比任何前政府還多，之後應該很容易。」（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）25日表決通過支持總統川普2020年競選連任。據《國會山報》報導，RNC此舉意味著對「川普及其總統任期的全面支持」。雖然這項舉措多半是象徵性的，但也很不尋常，因為RNC一向迴避在某位候選人正式成為黨的提名人之前，就先公開表達支持。

分析指出，RNC此舉的目的是阻擋黨內想爭取提名的人，尤其是前聯邦參議員柯爾克（Bob Corker）與佛萊克（Jeff Flake），他們是國會當中最常批評川普的議員之一。此外，曾是共和黨2012年提名人的參議員羅姆尼（Mitt Romney）也因為投書《華盛頓郵報》批評川普，而被認為有意參選。目前，共和黨還沒有人表態與川普競爭。

川普在推特上寫道，「感謝共和黨全國委員會，昨天一致通過支持我2020年參選。有鑑於我們在前兩年做得比任何前政府還多，之後應該很容易。還有更多很棒的事正在籌備當中！」

▼ 參議員羅姆尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 米特．羅姆尼,Mitt Romney。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：RNC,川普,2020大選,北美要聞

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