共和黨全委會支持川普2020競選！　分析：阻擋其它黨內候選人

川普表示,「有鑑於我們在前兩年做得比任何前政府還多,之後應該很容易。」(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國共和黨全國委員會(Republican National Committee,RNC)25日表決通過支持總統川普2020年競選連任。據《國會山報》報導,RNC此舉意味著對「川普及其總統任期的全面支持」。雖然這項舉措多半是象徵性的,但也很不尋常,因為RNC一向迴避在某位候選人正式成為黨的提名人之前,就先公開表達支持。

分析指出,RNC此舉的目的是阻擋黨內想爭取提名的人,尤其是前聯邦參議員柯爾克(Bob Corker)與佛萊克(Jeff Flake),他們是國會當中最常批評川普的議員之一。此外,曾是共和黨2012年提名人的參議員羅姆尼(Mitt Romney)也因為投書《華盛頓郵報》批評川普,而被認為有意參選。目前,共和黨還沒有人表態與川普競爭。

川普在推特上寫道,「感謝共和黨全國委員會,昨天一致通過支持我2020年參選。有鑑於我們在前兩年做得比任何前政府還多,之後應該很容易。還有更多很棒的事正在籌備當中!」

