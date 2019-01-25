牛津拒收捐款　孟晚舟：華為從未想過獲取合作夥伴專利

▲孟晚舟2018年12月1日在溫哥華被逮。（合成圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大被捕後，目前正處於保釋階段，是否會被引渡到美國受審，備受外界關注。由於英國牛津大學日前決議不再接受華為資金援助，孟晚舟近日投書日本《日本經濟新聞》表示，「華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果」，將繼續資助基礎研究。

綜合陸媒報導，孟晚舟近日向《日本經濟新聞》投稿一篇題為《為什麼華為重視與大學合作》（Why Huawei values collaboration with universities）的文章，原文為英文，改編自她去年在新加坡的一篇未發表的演講，並於英國牛津大學本月決定停止接受華為的研究資金後，交給日經亞洲評論。

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

對於牛津大學日前決議不再接受華為資金援助，孟晚舟在投書中表示，「有一部分人似乎心存疑慮，但華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果，今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。」

孟晚舟認為，這種開放式的合作是消除科學與商業應用鴻溝的唯一方法，不僅需要資金，還要保持耐心，因為有些基礎性的理論投入到實際應用，要花上數十年時間。

她也提到，只有大學與企業開始相互合作，才能消除這種時間性的阻隔；大學不進行基礎研究，產業就沒有理論基礎；如果沒有產業界、學術界的知識就只能封閉在像牙塔裡。孟晚舟稱，華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究，這樣的合作活動不僅僅有助於華為的業務活動，還將給社會和整個產業做出貢獻。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！