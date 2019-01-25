長髮遭捲入鑽孔機　女工「頭皮撕裂」畫面曝光

▲女工頭髮捲入機器。（圖／翻攝自微信）

大陸中心／綜合報導

泉州石獅市一間工廠近日發生工安意外，一名女工因為工作時未戴帽子，長髮竟被捲入機器中，現場的同事聽到呼喊聲後，趕緊將機器關掉並將該她送醫。經長達14小時的馬拉松式手術，該名女工頭皮雖已再植，但醫師表示，傷患目前尚未度過危險期，後續還需要進一步觀察和治療。

綜合陸媒報導，該名受傷女工阿琴（化名）23日上午在工廠內拾撿物品時，因未佩戴工作帽，導致長髮被捲進機器內，頭皮完全撕裂分離。阿琴的兒子受訪時表示，他的母親當天為了撿拾掉在地板的塑料包裝袋，彎腰的時候，頭上的馬尾不慎被捲進操作台內，頭髮連著頭皮「一起被運行中的機器撕扯掉」。

▲受傷的女工阿琴（化名）。（圖／翻攝自東南早報微信）

事故發生後，阿琴隨即被送往醫院治療。負責此次手術的主治醫師蔡培育表示，阿琴的傷勢十分嚴重，從眉額處到後頸部的頭皮整個撕脫，好在顱腦沒有受到大的損傷。他也提到，「這種人體器官組織脫落的傷情，越早手術越好，時間一長，就可能造成脫落組織缺血壞死，失去再植機會。」

經過長達14小時馬拉松式的手術後，阿琴終於被推出手術室；蔡醫生表示，她還未渡過危險期，頭皮再植是否成功，還要看頭皮的供血存活情況，後續還需要進一步觀察和治療。

▲歷經長達14個小時的手術，阿琴仍未度過危險期。（圖／翻攝自東南早報微信）

該院醫務科科長杜聰明則說，頭皮撕脫的病例並非個案，每年醫院都會接診多例類似病例。其實女工頭髮被捲進機器的意外在多地均有發生，這些女工在機器旁工作時，頭髮都未盤起或戴工作帽，在沒有進行充分安全教育和配備職業防護設備的情況下，員工就匆匆上崗，釀出多起意外。